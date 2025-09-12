Sean Astin eligió presidente de Sag-Aftra, sucediendo a Fran Drescher

Sean AstinLa estrella de «Rudy», «Goonies» y «The Lord of the Rings», fue elegida el viernes para ser presidente de SAG-AFTRA, sucediendo a Fran Drescher.

Astin era parte de una pizarra denominada «la coalición», un boleto de unidad que incluía miembros de las facciones rivales históricas dentro de la Unión, así como algunas que no estaban afiliadas a ninguna de las partes. El derrotó Chuck Slavinmiembro de la Junta Local de Nueva Inglaterra del sindicato, que había dirigido una campaña disidente.

En un correo electrónico, Slavin dijo que el resultado fue «decepcionante», pero que se enfrentaba a una máquina política que representa a la «poderosa élite de Hollywood que ejerció influencia para mantener su control sobre el poder».

Astin toma un trabajo una vez en manos de su difunta madre, Patty Duke, quien fue presidente del Screen Actors Guild, el predecesor Union, de 1985-88. Astin ha estado muy involucrado en la política SAG-AFTRA durante los últimos seis años, y sirvió en el comité de negociaciones durante la huelga de actores de cuatro meses en 2023.

En una entrevista reciente, Astin dijo que se comprometió especialmente durante la pandemia, cuando registró innumerables horas asistiendo a las reuniones del comité de Zoom.

«Estoy realmente concentrado en los detalles y la mecánica de la posesión», dijo. «Creo que será un buen momento para alguien como yo estar en este papel».

Joely Fisher, quien se desempeñó como secretario-tesorero durante los últimos cuatro años, fue elegido presidente del local de Los Ángeles.

Drescher se hizo a un lado después de cuatro años como presidenta, durante la cual dirigió las negociaciones de 2023 y fue una voz prominente en las líneas de piquete fuera de los principales estudios. Durante su mandato, ella ayudó a resolver parte de la pelea interna entre Unite por la fuerza y ​​la membresía primero, las pizarras rivales que han dominado la política sindical durante décadas.

«Ella entró y no iba a tolerar la repetición de viejos debates», dijo Astin, y señaló que había hecho un buen trabajo forjando el consenso. «Mi trabajo es extender eso».

El viernes, el liderazgo sindical rindió homenaje al servicio de Drescher y anunció que está cerca de finalizar un elemento de su legado.

Durante las negociaciones, Drescher presionó para que un fondo distribuya los residuos a los artistas en espectáculos de transmisión. El Fondo de Distribución de Bonos de éxito está destinado a difundir la riqueza más ampliamente que los residuos de transmisión estándar.

En un memorando para los miembros, el sindicato dijo que los stands, los apartamentos de acrobacias y los actores de fondo serán elegibles, siempre que tengan una conexión significativa con los espectáculos más exitosos en las plataformas de transmisión. El sindicato dijo que también amplió el alcance de las producciones que calificarán.

Se dice que se emiten más detalles en las próximas semanas. No está claro cuánto dinero se distribuirá.

«Esta es la última pieza de rompecabezas del contrato de TV/teatral/transmisión 2023», dijo Drescher en un comunicado. «Aprecio los canales de transmisión y AMPTP que se inclinaron hacia nosotros e hicieron un trato justo. Este triunfo histórico marca el final de mi mandato».

El sindicato está listo para volver a la mesa de negociaciones con el grupo de estudio, la alianza de productores de películas y televisión, en 2026.

«Personalmente abordaría cualquier negociación con una mente abierta y un corazón abierto», dijo Astin, «pero también con absoluta resolución de que nuestra dignidad y nuestras necesidades legítimas se entienden».