Seamos un oficial de policía para usted

Yakarta, Viva – El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok visitó la unidad Seguridad Ambiente (Satkaming) en el área del puerto Muara AngkePrecisamente en la Secretaría RW 011, el martes por la noche, 30 de septiembre de 2025.

Leer también: El jefe de policía de Priok fue declarado por los residentes de Muara Angke Flats sobre peleas a drogas, Gercep dio inmediatamente una solución



Esta actividad es una implementación del jefe de policía nacional y el jefe de policía de Metro Jaya para fortalecer el sistema de seguridad ambiental con sede en la comunidad, así como aumentar la cercanía entre la policía y los ciudadanos.

A la visita de Satkamling asistieron el jefe de policía. Puerto Tanjung PriokAKBP Martuasah Hermindo Tobbing, acompañado por el subdirector de Kimpol Yudi Permadi, los principales oficiales de policía, así como los líderes de la comunidad RW, RT, LMK y Local.

Leer también: Estación de policía regional de Priok, Mitra Jaga Jakarta Garantía Port Security



En sus comentarios, el jefe de policía del área de Sunda Kelapa expresó su gratitud por la participación de los residentes de RW 011.

«Gracias a la gestión de RW 011 Muara Angke Port, quien ha estado presente. Esta actividad es un lugar para nuestra amistad de la policía con los residentes, así como para discutir la situación de Kamtibmas en el área de Muara Angke», dijo.

Leer también: El Ministro del Interior espera que el papel de Satpol PP y Satlinmas apoye el orden público y la limpieza ambiental.



Mientras tanto, el jefe de policía de AKBP Martuasah enfatizó que esta actividad de Satkamling era una forma tangible de la preocupación de la Policía Nacional por la comunidad en la protección del medio ambiente.

«Este es un programa del Jefe de la Policía Nacional y de Kapolda. Siskamling es una forma de nuestra preocupación compartida para hacer que la policía de los residentes sea para sí mismo» para proteger el medio ambiente «, dijo.

En la sesión de preguntas y respuestas, los residentes de RW 011 transmitieron una serie de aspiraciones y obstáculos relacionados con la seguridad ambiental. El Sr. Daeng Rais, LMK RW 011, apreció la colaboración con el Muara Angke Polsubsector y los esfuerzos de los residentes para cerrar el portal ambiental por la noche para evitar peleas.

Sin embargo, los residentes también se quejaron de que el aumento de Curanmor durante el día y las instalaciones de seguridad limitadas, como CCTV y sistemas de identificación de ciudadanos.

«Esperamos que la asistencia de la instalación de CCTV y la aplicación de tarjetas de identificación para que los residentes supriman el crimen, especialmente la pérdida de vehículos motorizados durante el día», dijo el jefe de la RT local.

En respuesta a esto, el jefe de policía dio varios pasos estratégicos por tomar. «Agregaremos personal en la estación de policía regional de Sunda Kelapa, crearemos un grupo de comunicación entre RT/RW y la función de Satreskrim, Satresnarkoba, además de ayudar a la instalación de CCTV en puntos vulnerables», dijo.

También enfatizó la importancia de la participación activa de la comunidad para mantener la seguridad.

«Cuando hay miembros sin escrúpulos de miembros traviesos, informe. Pero también pedimos apoyo para que los buenos miembros siempre trabajen juntos. Queremos que la comunidad se una para proteger su entorno», agregó.

También agregó que su partido había llevado a la socialización a los adolescentes en Muara Angke. Si hay información relacionada con las drogas o el crimen, informe de inmediato, nos moveremos rápidamente y el seguimiento.

El jefe de policía también expresó su compromiso en el manejo del crimen y las peleas de adolescentes para que no ocurran en Muara Angke al aumentar la patrulla de detectives de Kring.

Además, enfatizó el papel de la comunidad en la prevención de incendios y el crimen.

«Apreciamos a los residentes que han proporcionado información importante en la divulgación del caso. Seamos juntos una policía para usted, manteniendo el medio ambiente seguro», dijo.

El representante de la comunidad RW 011 solicitó que la patrulla mejore más teniendo en cuenta que las peleas adolescentes a menudo son desencadenadas por extraños. También alentaron la socialización a adolescentes y redadas a pensiones.

La actividad terminó con una sesión fotográfica grupal y distribución de paquetes de alimentos a la comunidad RW 011 por la Policía del Puerto Tanjung Priok.

En su declaración final, el jefe de policía dijo que la actividad de Satkamling tenía como objetivo escuchar, grabar y seguir las aspiraciones de los ciudadanos, así como aumentar la sinergia para la creación de un entorno seguro y propicio.

«Queremos que la Policía Nacional junto con la comunidad participe en la protección de su propio territorio. Este satkamling no es solo actividades ceremoniales, sino una forma tangible de colaboración para mantener la seguridad en la jurisdicción de la Policía del Puerto Tanjung Priok», dijo.