Seahawks WR nombrado como candidato con devolución de rebote que se dirige a 2025

El Seattle Seahawks Cambió a su receptor superior, DK Metcalf, a los Steelers a principios de esta temporada baja. Después de varias temporadas decepcionantes, los Seahawks decidieron que una sacudida de la lista estaba en orden, moviéndose de Metcalf y QB Geno Smith. Para reemplazar a Smith, Seattle firmó al ex Vikings QB Sam Darnold. Para reemplazar a Metcalf, el equipo espera que 2023 Jaxon Smith-Njigba aumente. Pero casi firmaron al ex Ram de Los Ángeles Cooper Coup.

CBS Sports nombró a Kupp, un posible candidato de devolución en 2025. Después de un tramo como uno de los mejores receptores de la NFL, Kupp ha estado plagado de lesiones en las últimas tres temporadas, y los Rams decidieron ir en una dirección diferente. Los Seahawks esperan que pueda recuperar al menos parte de su antigua forma. Esto es lo que Joel Corry tuvo que decir:

«Las lesiones en el tobillo y los isquiotibiales y la emergencia de la quinta ronda de 2023 Puka Nacua hicieron que los Rams se sientan cómodos al mudarse de Kupp. Los Rams liberaron a Kupp en marzo después de que un mercado comercial nunca se materializó. Tenía dos años por valor de $ 39.58 millones en su contrato. Kupp, quien se convirtió en 32 en junio, en junio, no había recibido una temporada de 1,000 yarda que recibió la temporada 2021 de 2021 que ganó el Tiple Tiple.

Los Rams claramente no tenían problemas para pagar a un receptor abierto más antiguo. Davante Adams, quien tendrá 33 años a fines de diciembre, fue firmado con un contrato de dos años y $ 44 millones con $ 26 millones totalmente garantizados. Kupp se enfrenta a los Rams dos veces por temporada porque se quedó en el NFC West. Firmó un acuerdo de tres años y $ 45 millones con $ 26.5 millones en garantías unos días después de que los Rams lo liberaron ”.

Cooper Kupp fue uno de los mejores receptores de la NFL

Kupp fue una selección de tercera ronda del este de Washington por los Rams en 2017. Saltó a la escena como novato con 869 yardas, pero solo jugó en ocho juegos en 2018 debido a una lesión.

Su brote llegó en 2019, cuando tuvo 94 atrapadas para 1,161 yardas y 10 touchdowns, consolidándose como una opción de referencia en la ofensiva de los Rams. Eso palideció en comparación con lo que hizo en 2021, cuando ganó la «Triple Corona» receptora con 145 atrapadas para 1,947 yardas y 16 touchdowns. Los Rams ganaron un Super Bowl ese año, y Kupp tuvo un caso como el mejor receptor de la liga.

Desde entonces, sin embargo, ha sido difícil para Kupp. No ha tenido más de 812 yardas de recepción o seis touchdowns en las tres temporadas desde entonces, y está buscando recuperarse en Seattle.

Los Seattle Seahawks necesitan que Kupp sea productivo

Smith-Njigba es la mejor opción de los Seahawks en el juego aéreo esta temporada. Pero necesitan que Kupp sea un número 2 de calidad. Para su crédito, Kupp se desempeñó bien junto a Rams WR Puka Nacua cuando está saludable, pero mantenerse saludable ha sido un problema para él en las últimas temporadas.

Una disminución de la carga de trabajo junto a Smith-Njigba debería ayudarlo, y podría ejercer menos presión sobre Kupp de semana a semana. Esto podría ayudarlo a mantenerse más saludable, aunque estaba en una situación similar el año pasado junto a Nacua.