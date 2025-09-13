Seahawks se advierte sobre el QB Sam Darnold después del comienzo difícil

«Esto no cambia desde la semana pasada después de que Darnold y la ofensiva de los Seahawks lucharon poderosamente en una derrota inaugural ante los 49ers», escribió Gagnon. «Seattle convirtió tres intentos de tercer intento en todo el día y tuvo solo 14 primeros intentos en el juego. Darnold y Jaxon Smith-Njigba toparon en la segunda mitad de un juego cerrado, y casi no tenían nada en el suelo».

Gagnon agregó que los Seahawks tienen otro desafío que conduce a su juego de la Semana 2 contra los Pittsburgh Steelers, que tienen un mariscal de campo resurgente en Aaron Rodgers y un récord de 1-0 después de derrotar a los New York Jets en la Semana 1.

«Ahora están detrás de los ocho bola que se dirigen a Pittsburgh, ya que el aumento de las probabilidades de que Darnold fue una maravilla de un solo golpe en Minnesota. Klint Kubiak tiene las manos llenas», escribió Gagnon.

Sam Darnold se enciende por la pérdida

Uno de los mayores problemas de Darnold con los Vikings fue sus luchas bajo presión, que se manifestó en la derrota final de la temporada ante los Detroit Lions y nuevamente en la ronda de la tarjeta salvaje de los playoffs, donde los Rams de Los Ángeles lo despidieron nueve veces.

Darnold dijo que no fue un problema en la derrota de la semana 1 ante los 49ers, culpándose de aferrarse a la pelota demasiado tiempo.

Hubo especulaciones en la temporada de que los Seahawks podrían tener Darnold con una correa corta a pesar de hacer un compromiso de $ 100 millones en la temporada baja. El equipo también redactó a Quaterback prometedor Jalen Milroe, quien se espera que vea un tiempo de juego limitado en paquetes especializados que resaltan sus habilidades para correr y pasar.

Los Seahawks también tienen una copia de seguridad confiable en Drew Lock, que probablemente recibiría el visto bueno si Darnold continúe luchando más tarde en la temporada.

El coordinador ofensivo de los Seahawks, Klink Kubiak, no estaba listo para convertir la página en Darnold, sin embargo, compartiendo elogios para el veterano a pesar de alcanzar solo 150 yardas aéreas.