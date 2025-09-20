Seahawks recibe malas noticias sobre el corredor antes del juego de los Saints

Después de un comienzo decepcionante para la temporada 2025 de la NFL, perdiendo ante el rival de la división San Francisco 49ers en el primer partido de la temporada, el Seattle Seahawks pudieron recuperarse con una venganza, obteniendo una victoria impresionante contra Aaron Rodgers y el Pittsburgh Steelers.

La ofensiva de los Seahawks pudo poner 31 puntos en TJ Watt y la compañía, que mostró mucha promesa de lo que el equipo de Mike MacDonald’s podría lograr durante la campaña de 2025. A pesar de lanzar dos intercepciones, los recién llegados de Seahawks Sam Darnold Pude mover las cadenas y lanzar para dos touchdowns, conectándose con seis receptores.

Las preocupaciones por lesiones se dirigen a la Semana 3 para los Seahawks

Aunque los Seahawks vienen de una sólida victoria sobre los Steelers, el equipo tiene algunas preocupaciones de lesiones que se dirigen al enfrentamiento de la Semana 3 contra los sin victorias Santos de Nueva Orleans.

Según Gregg Bell del Tacoma News Tribune, corriendo Zach Charbonnet Se une a Devin Witherspoon, Julian Love y Nick Emmanwori como jugadores que figuran como dudosos para el enfrentamiento del domingo en Lumen Field en Seattle.

#Seahawks Haga que Devon Witherspoon, Julian Love, Zach Charbonnet y Nick Emmanwori duden jugar el domingo contra los Saints, con el juego 5 días después en los Cardenales. Subóptimo para la secundaria. Sección Kendrick, D’Anthony Bell figura para obtener muchas instantáneas el domingo. pic.twitter.com/1tmenumexa – Gregg Bell (@gbellseattle) 19 de septiembre de 2025

En el transcurso de los dos primeros juegos de la temporada, Charbonnet ha acumulado 57 yardas de scrimmage y un touchdown por tierra. Obviamente, Kenneth Walker III Es el liderazgo de regreso y casi obtendrá la mayor parte de los acarreos, pero no tener a Charbonnet en el campo dañará el juego de carrera, mientras que ejerce más presión sobre Walker para que salga de la carga del campo.

Con la NFC West siendo tan competitiva como cualquier división en la liga en lo que va de la temporada, con los otros tres equipos que han invicto récords 2-0 en la Semana 3, MacDonald’s Squad necesita obtener cada victoria que puedan de aquí para mantenerse al día con los 49ers, Rams de Los Ángeles y Cardenales de Arizona.

Los santos no deben pasarse por alto

Afortunadamente para Seattle, los Saints son un poco desordenados en este momento, ya que son un equipo en una fase de reconstrucción, con el nuevo entrenador en jefe Kellen Moore liderando la carga. Nueva Orleans perdió ante los Cardenales en la Semana 1 y luego cayó ante los 49ers en la Semana 2, por lo que ya han perdido dos veces ante los oponentes de NFC West.

Sin embargo, ambas pérdidas fueron juegos de una posesión en el tramo, con Nueva Orleans solo perdiendo ante Arizona por un touchdown y luego perdiendo solo cinco ante San Francisco una semana después.

Dicho esto, los Saints pueden ser un mal equipo este año y se dirigieron durante un año en el exterior mirando los playoffs de la NFL, pero sacarán las victorias de vez en cuando contra los equipos que no los toman en serio.

Los Seahawks son muy favorecidos en este juego, un estado que es poco probable que cambie si se descarta Charbonnet. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya una elescencia en Seattle el domingo, con Moore ansioso por obtener su primera victoria, especialmente después de acercarse tanto a los Cardinals y 49ers.

En última instancia, los Seahawks deberían mejorar a 2-1 en la temporada y poner su mira en Kyler Murray y compañía en Arizona en la Semana 4, pero este juego podría ser un muelle de uñas.