Seahawks RB llamado ‘Factor X’ para 2025 NFL Starter

El Seattle Seahawks No tengo escasez de jóvenes talentos en la lista con un puñado de posibles jugadores de calibre Pro Bowl menores de 25 años. Nombres como Devon Witherspoon, Jaxon Smith-Njigba y Byron Murphy II me vienen a la mente como jugadores ascendentes que podrían ascender a la grandeza en 2025.

Sin embargo, un escritor de ESPN cree que Kenneth Walker III podría ser el mayor factor X para el éxito o el fracaso de los Seahawks en 2025.

¿Podría Kenneth Walker III finalmente ponerlo todo en 2025?

Benjamin Solak de ESPN recientemente dejó caer su ‘Factor X’ para cada equipo de la NFL que ingresó a la temporada 2025 de la NFL, que lo vio nombrar a Kenneth Walker como el jugador que potencialmente podría hacer o romper la campaña de los Seahawks.

Solak escribió“El nuevo coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, las ofensas han sido amigables con los corredores. En 2021 con los Vikings, Dalvin Cook Tenía 1.159 yardas en 249 acarreos (4.7 yardas por pop). El año pasado, los santos ‘ Cámara de Alvin Tenía solo 950 yardas en 228 acarreos (4.2 yardas por intento), pero estaba en una lágrima antes de que las lesiones de línea pescaban la ofensiva, y Kubiak inmediatamente puso a Kamara en el aire como resultado «.

El cambio en el esquema ofensivo y las mejoras a lo largo del interior de la línea ofensiva, particularmente la adición de Grey Zabel, podrían hacer maravillas para este ataque de Seattle Rip.

Walker es un corredor explosivo que es una amenaza para llevar cualquier transporte a la casa cada vez que toca el fútbol. Sin embargo, viene de la peor temporada de eficiencia de su carrera con solo 3.75 yardas por acarreo sobre su campaña 2024 plagada de lesiones.

Solak agregó: «Sin lugar a dudas, Walker tiene el talento en el terreno y en el aire para beneficiarse de la ofensiva de Kubiak. Pero Walker no ha tenido una temporada de 1,000 yardas desde su año de novato, ya que la visión inconsistente y las lesiones que no tienen en cuenta su éxito. El equipo impulsado por la defensa de cualquier manera, pero esa fórmula funciona mucho mejor si confías en los juegos cerrados de la espalda y las puntas cercanas.

¿Walker está en peligro de perder su papel principal ante Zach Charbonnet en 2025?

Parte de ganar la confianza del cuerpo técnico es mantenerse saludable. Cuando Walker se perdió seis juegos el año pasado debido a una lesión, Zach Charbonnet hizo un caso fuerte de que el campo no le perteneciera.

El juego de destreza de Charbonnet se produjo contra los Cardenales de Arizona en la Semana 14 con 134 yardas por tierra y dos puntajes, al tiempo que agregó otras 59 yardas en siete recepciones para completar su obra maestra de 193 Total Yard. El producto UCLA terminó el año con 909 yardas totales y nueve puntajes totales en solo 177 toques. En comparación directa con Walker, las 4.21 yardas por acarreo de Charbonnet superaron el producto del estado de Michigan por un margen notable.

Si los problemas de eficiencia de Walker de la temporada pasada continúan o sufre otra lesión, Walker ha estado lidiando con una lesión en el pie de la pretemporada, podría crear una oportunidad para que Charbonnet tome la delantera en este campo en 2025.

Walker ha demostrado que es un talento dinámico en la posición de corredor, pero este podría ser un año de aceleración en Seattle para el ex espartano.