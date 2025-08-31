Seahawks QB Sam Darnold nombró a uno de los 10 mejores jugadores intrigantes en 2025

El Seattle Seahawks Hizo una de las mayores apuestas de la temporada baja al intercambiar el QB Geno Smith a los Raiders de Las Vegas para despejar el camino para firmar al ex selección de primera ronda Sam Darnold en la agencia libre como su mariscal de campo titular.

Después de años de números decepcionantes y ganancias totales durante su tiempo con los New York Jets y Carolina Panthers, Darnold finalmente lo puso todo junto para un año profesional en Minnesota.

Este comienzo de su carrera de arriba y abajo hace que un escritor de la NFL creyera que Darnold es uno de los jugadores más fascinantes de la liga que ingresa a la temporada 2025.

Seahawks QB Sam Darnold nombró al décimo jugador más intrigante en la liga que ingresa a la temporada 2025 de la NFL

Muchos fanáticos de la NFL tienen más preguntas que respuestas que rodean el QB de Seahawks Sam Darnold que ingresa a su primer año en Seattle. Bueno, Mike Jones, del Atlético, tiene esas preguntas sobre el producto de la USC, por lo que nombró a la ex selección general No. 3 en el Draft de la NFL 2018 como el décimo jugador más intrigante en la liga que ingresa a la temporada 2025 de la NFL.

«Darnold orquestó un renacimiento de la carrera la temporada pasada en Minnesota, donde jugó a nivel de MVP y ayudó a los Vikings a publicar su temporada más exitosa desde 1998». escribió Jones. «La selección número 3 del draft de 2018 fracasó en la postemporada, pero aún así convirtió su éxito general en un contrato de tres años y $ 100.5 millones con Seattle. ¿Puede continuar su ascensión y encender una ofensa de Seahawks estancada que también se separó de los receptores DK Metcalf y Tyler Lockett y firmó el Firma de la Firma y la Firma de la Firma y la Firma de la Firma y la Firma de la Firma y la Firma de la Firma y la Firma de la Firma y la Firma de la Firma y Will Fulhets con la Fulta de la Firma y la Firma de la Firma y Will Prohess. Panthers? «

Quizás Darnold es uno de esos jugadores que simplemente no puede sacudir el estigma de ser un mariscal de campo fallido de los New York Jets, al igual que los Raiders de Las Vegas, QB Geno Smith, pero la temporada 2024 de Darnold fue realmente sobresaliente.

Las 4,319 yardas de Darnold y 35 touchdowns para ir con un registro inicial de 14-3 lo pusieron en la conversación de MVP marginal. Desafortunadamente, la mayor parte de este año de ruptura fue despedido después de un rendimiento aproximado en el final de la temporada contra los Detroit Lions y una dura pérdida contra los Rams de Los Ángeles en la ronda de comodines, pero generar estos números en un equipo de fútbol ganador se siente irresponsable para pasar por alto por completo.

Darnold merecía el contrato que recibió en la agencia libre esta temporada baja, pero parece que necesitará tener un éxito similar fuera del esquema ofensivo de Kevin O’Connell para recibir el crédito que merece.

¿El contrato de Sam Darnold sugiere que esta es una prueba de un año para el papel de la franquicia QB en Seattle?

En la superficie, el acuerdo de tres años de Darnold por valor de hasta $ 100.5 millones sugiere que el equipo está comprometido con él como su mariscal de campo de franquicia. Sin embargo, cuando Nick Shook de NFL.com echó un vistazo más de cerca a los detalles del acuerdo, cree que este contrato es un riesgo calculado para la temporada 2025 de la NFL.

«El calculado Parte, sin embargo, muestra en el contrato de Darnold «, escribió Shook. «Si el veterano no puede producir en un nivel aceptable en su primera temporada en Seattle, los Seahawks pueden cortarlo (después del 1 de junio) y ahorrar $ 27.5 millones de su número de límite de $ 33.9 millones en 2026, dándose un plan de salida si necesitan uno».

Teniendo en cuenta el largo historial de falla de Darnold en la NFL, es comprensible que los Seahawks se dieran una forma de salir del trato en poco tiempo si Darnold vuelve a su nivel de juego anterior.

Finalmente, los Seahawks se arriesgaron a que Darnold fuera la versión que vio la liga en 2024 al intercambiar a Smith. Solo el tiempo dirá si este movimiento fue el adecuado para la franquicia.