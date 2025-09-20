Seahawks proyectado para agregar al ex hermano de All-Pro a la secundaria

Desde que redacta Devon Witherspoon En los cinco primeros del draft de la NFL 2023, el Seattle Seahawks no he seleccionado otro esquinero antes de la quinta ronda. Pero SI en College Football, Randy Gurzi, predijo esa pequeña racha para terminar en el draft de la NFL 2026.

El viernes, Gurzi proyectó a los Seahawks para seleccionar el esquinero de Clemson Avieon Terrell en el número 13 en general en la clase del próximo año.

«El entrenador en jefe Mike MacDonald agrega más talento a su secundaria con Avieon Terrell de Clemson», «, Gurzi escribió. «El hermano menor de AJ Terrell, Avieon, encajaría bien en defensa de MacDonald mientras Seattle continúa reconstruyendo su defensa».

En el número 13 en general, Terrell fue el segundo esquinero fuera del tablero en el Draft simulado de la NFL 2026 de Gurzi. El primer esquinero tomado en el simulacro, Jermod McCoy de Tennessee, fue al Gigantes de Nueva York en el número 6 en general.

Como mencionó Gurzi, Avieon es el hermano menor de Atlanta Falcons esquinero AJ Terrell. AJ ha sido el mejor esquinero de Atlanta durante casi toda su carrera.

Los Halcones seleccionaron a AJ en el número 16 en la primera ronda de el draft de la NFL 2020. Él hizo All-Pro del segundo equipo con 16 defensas de pase y tres intercepciones en 2021.

Avieon se ha registrado 17 Pases de defensa, ocho tacleadas por pérdida, tres intercepciones y dos capturas en 30 juegos universitarios en Clemson.