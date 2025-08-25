Seahawks predijo reforzar la línea D en el comercio para la ex selección de primera ronda

El Seattle Seahawks Podría encontrar rápidamente al menos un reemplazo temporal para el liniero defensivo interior Johnathan Hankins.

Los Seahawks fueron predichos como el lugar de aterrizaje para Mazi Smith, una selección de primera ronda de 2023, por ESPN.com Escritor de la NFL Bill Barnwell en un intercambio potencial con el Dallas Cowboys.

Hankins firmó un contrato de un año por valor de aproximadamente $ 2.1 millones, pero ha estado en la lista de reserva/no fútbol desde el inicio del campamento de entrenamiento mientras se trata de una lesión en la espalda. Jugó los 17 juegos para los Seahawks en 2024, comenzó ocho, y tuvo 30 tacleadas, un saco, una intercepción y un pase defendido.

El jugador de 33 años ha jugado 169 juegos de la NFL en 12 temporadas con los Seahawks, Cowboys, Gigantes de Nueva YorkIndianapolis Colts y Oakland/Las Vegas Raiders.

¿Quién es Mazi Smith?

Smith fue un destacado liniero interior de la Universidad de Michigan y un primer jugador de primer equipo en 2022. Eso llevó a los Dallas Cowboys a elegirlo con la 26ª selección general del Draft de la NFL 2023.

Sin embargo, hasta ahora los vaqueros lo han arruinado. El tackle defensivo de 6-3 y 337 libras tiene dos capturas de carrera, 54 tacleadas y siete tacleadas por pérdida mientras juega cada juego en sus dos temporadas con los Cowboys.

Comenzó los 17 juegos hace un año, pero ganó solo una calificación general de 34.8 (208 de 220 linieros interiores) de Pro Football Focus y un grado de defensa de 35.9 (202). Además, como señaló Barnwell, Smith jugó los tres juegos de pretemporada para los Cowboys este año, lo que se ve como una posible bandera roja y podría indicar su disposición a separarse de él.

«Los Cowboys usaron una selección de la Ronda 1 en Smith en 2023 con la esperanza de que el tackle nariz fuera un jugador valioso en su defensa de carrera, pero ha sido una gran decepción», escribió Barnwell. «Dallas lo ha jugado regularmente en la pretemporada, que no ha sido el caso de sus otras tacleadas defensivas prominentes».

¿Por qué los Seahawks están vinculados a Mazi Smith?

Smith tiene dos años más en su contrato, incluido 2025, que tiene un tope de aproximadamente $ 3.6 millones Según Over the CapPero los Cowboys podrían ahorrar alrededor de $ 2 millones en espacio de capitalización al intercambiarlo.

Barnwell predijo que los Seahawks adquirirían Smith y una selección de sexta ronda por solo una selección de quinta ronda en el draft de 2026. También pensó que Dallas podría endulzar aún más la olla.

«Los Cowboys podrían tener que poner algo de dinero para hacer un acuerdo», escribió Barnwell.

Seattle tiene un espacio de límite de alrededor de $ 25 millones, pero también tiene a Leonard Williams, DeMarcus Lawrence y Uchenna Nwosu en su línea D. Ese trío, más el inevitable retorno de Hankins, mitigaría gran parte del riesgo de tener un cuarto jugador sospechoso en el 4-3, especialmente dada la ganga masiva.

Además, como señaló Barnwell, existe la posibilidad de que Smith florezca con un cambio de paisaje, especialmente jugando para una cara familiar que tenía una mano para ayudarlo a convertirse en un talento de primera ronda.

«No hay una línea de tiempo para que el veterano seahawks tackle Johnathan Hankins regrese de una lesión en la espalda, creando una necesidad de ayuda en el interior», escribió Barnwell. «El entrenador de los Seahawks, Mike MacDonald, trabajó con Smith cuando los dos estaban en Michigan en 2021».