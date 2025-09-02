Seahawks predijo reemplazar potencialmente a la ex estrella de los Cowboys

El draft de la NFL 2026 aún puede estar muy lejos, pero con la semana 1 de la temporada de fútbol universitario 2025 detrás de nosotros, los expertos ya están lanzando los primeros draft simulados que involucran el Seattle Seahawks.

Las necesidades exactas de Seattle siguen sin estar claras, pero Ryan Wilson de CBS Sports lanzó su borrador del simulacro el 1 de septiembreProyectando a los Seahawks para centrarse en fortalecer su defensa.

La temporada pasada, los Seahawks registraron 45 capturas, 18 menos que el líder de la liga Broncos de Denver¿Quién terminó con 63. Entonces, ¿cómo puede Seattle cerrar esa brecha y subir a la cima en capturas? Una solución que Wilson tiene para los Seahawks es redactar el 15 de los Miami Hurricanes, 15 en general.

«Bolla de bolos que puede alinearse de 3T a 9T – Piense en que Ed Oliver se encuentra con Jared Versis», escribió Wilson. «Uno de los mejores corredores de borde cuando se trata de contadores internos. Juega con un centro de gravedad bajo, lo que compensa la falta de Bend.

El corredor de borde de los Hurricanes está buscando una temporada de rebote después de registrar 7.5 capturas en 13 juegos como estudiante de primer año; Solo registró 3.5 capturas en nueve juegos como estudiante de segundo año.

¿Podrían Seahawks reemplazar a DeMarcus Lawrence?

Durante la temporada baja, los Seahawks decidieron fichar a Dallas Cowboys Star DeMarcus Lawrence. El 12 de marzo, Informadores de la NFL Network Ian Rapoport, Tom Pelissero y Mike Garafolo informaron Que el veterano corredor de pases firmó un acuerdo de tres años por valor de hasta $ 42 millones con Seattle.

No obstante, Dave Helman de The Athletic cuestionó recientemente si esta firma se presentará para los Seahawks.

“Era un jugador muy subestimado para una gran franja de su carrera,« Helman dijo en «The Athletic Football Show». «No estoy convencido de que ese sea el caso. Quiero decir, es 2025 en este momento. DeMarcus Lawrence tiene 33 años. No firmó el mayor trato del mundo.

«Por lo que puedo reunir, los Seahawks lo estructuraron de manera inteligente. Es como un acuerdo de tres años y $ 30 millones, pero $ 18 millones están garantizados. Pueden salir de esto después de un año si parece que el juego ha pasado a DeMarcus Lawrence. Pero esa es la gran pregunta para mí».

Rueben Bain Jr. listo para brillar en 2025

El total de Sack de Bain Jr. se sumergió la temporada pasada debido a una persistente lesión en los isquiotibiales que sufrió a principios de la victoria de la Semana 1 de Miami sobre el rival Florida en 2024. En un artículo del 14 de agosto para el South Florida Sun-SentinelAdam Lichtenstein informó que Bain Jr. está listo para superar la lesión y comenzar de nuevo.

«Se siente increíble», dijo Bain Jr. «Voy a salir, jugar un fútbol de calibre (de) que me gusta jugar, a mi estándar. Realmente me divertiría con el fútbol de nuevo».

Además, cualquiera que vea a Bain Jr. para los Huracanes notará a un jugador más delgado, ya que reveló que meterse en mejor forma era una prioridad durante la temporada baja.

«Trato de no comer después de las 8:30 u ocho en punto y simplemente meterme en la cama y relajarme y enfriar después de ese tiempo», agregó Bain Jr. «Pero todos los días, después de la práctica … voy a comer bistec y huevos con algunas papas y frutas. Eso es lo mismo que como todos los días. Y siento que ha estado haciendo ejercicio bastante bien. Me dijeron que cayó 13 libras de grasa, solo que fue realmente impresionante para mí».