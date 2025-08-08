Seahawks predijo que comerciará con 2.400 yardas







Seahawks podría renovar Backfield Knox señaló que los Seahawks ya han renovado dos posiciones en la ofensiva y podrían dirigir su atención hacia el campo a continuación, obteniendo un regreso de Walker antes de que se vaya potencialmente en la agencia libre. «Los Seahawks se han sometido a un poco de mini-rehacer esta temporada baja», escribió Knox. «Mientras que el entrenador en jefe Mike MacDonald está de regreso para su segunda temporada, y el gerente general John Schneider nunca puede ir a ninguna parte, el cuarto de Geno Smith, el receptor abierto Tyler Lockett y el recipiente DK Metcalf fueron reemplazados.

«Los Seahawks deberían considerar poner a Kenneth Walker III en el bloque comercial también. Mientras que el jugador de 24 años ha sido un abridor útil para Seattle, perdió el tiempo con una lesión en el tobillo la temporada pasada y está entrando en un año de contrato». Knox señaló que los Seahawks han sido reacios a darle a Walker una extensión de contrato, sin negociaciones con el corredor o su agente.

«Si Seattle está dispuesto a dejar ir a Walker el próximo año, debería ver lo que puede obtener para él ahora», escribió Knox. «El producto del estado de Michigan ha superado a 1.100 yardas de scrimmage dos veces y sin duda atraería a los intereses. Los Seahawks, mientras tanto, podrían recurrir a Zach Charbonnet mientras se miran más de cerca al novato Damien Martínez». Después de superar a 1,000 yardas en su temporada de novato, Walker ha visto una disminución de su producción en cada una de las próximas dos temporadas en Seattle mientras se ocupaba de las lesiones. Walker corrió para 2,528 yardas con 24 touchdowns desde que llegó a la liga en 2022. Seahawks podría convertir las llaves en Zach Charbonnet Los Seahawks tienen el lujo de una copia de seguridad estable y capaz de correr en Zach Charbonnet. Alex Kay de Bleacher Report Lo llamó el tercer mejor respaldo de la NFL, señalando que su salud y durabilidad contrasta con Walker. Kay también llegó a la conclusión de que Walker podría dirigirse al bloque comercial, con los Seahawks potencialmente allanando el camino para que Charbonnet se mude al lugar número 1.





