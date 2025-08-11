Seahawks predijo cortar lazos con el corredor de 1.200 yardas

El Seattle Seahawks Podría tener cierta competencia en la parte superior de su tabla de profundidad de corredor, con Zach Charbonnet se espera que haga un fuerte impulso para tomar el lugar número 1 de Kenneth Walker III con lesión a menudo.

Pero la parte inferior de la tabla de profundidad también debería tener algún drama, con un novato no reclutado que hace un empujón tardío para hacer la lista final. Michael-Shawn Dugar del atletismo Predijo que Anthony Tyus III finalmente caerá en el lado equivocado de la burbuja de la lista, pero no antes de presentar un caso fuerte.

Anthony Tyus III tuvo una ruptura en la temporada universitaria final

Los Seahawks recogieron a Tyus a fines del verano después de que los leones de Detroit los liberaron. El corredor novato no reclutado viene de una temporada de ruptura en Ohio, donde corrió para 1,215 yardas y nueve touchdowns mientras atrapó 16 pases para 137 yardas y dos touchdowns.

Tyus pasó las primeras tres temporadas de su carrera universitaria en Northwestern, donde vio poco uso y acumuló solo 504 yardas por tierra y 81 yardas de recepción en tres años.

Matthew Ehler de MLive.com Llamó a Tyus un «hematoma de bola de 6 pies 1, 226 libras y poderoso», señalando que tenía una habilidad especial para grandes actuaciones en su último año de universidad.

«De hecho, Tyus III corrió para más de 100 yardas en cada uno de los últimos cuatro juegos de los Bobcats, llevando el rock 27 veces para 151 yardas y una partitura en su ruta del juego de título de 38-3 Mac sobre Miami (OH) y acumulando 26 bolsos para 104 yardas en su victorias de Jacksonville de 30-27 sobre Jacksonville», escribió Ehler.

El novato RB tiene trabajo por hacer

Dugar predijo que los Seahawks mantendrían a cinco corredores, con Damien Martínez y George Holani entrando detrás de Walker y Charbonnett y Robbie Ozts ganando un lugar como fullback.

Dugar señaló que Marzínez, una selección de draft de la séptima ronda este año, luchó un poco en el primer juego de pretemporada del equipo.

«Martínez no fue tan efectivo dirigiendo el balón en su debut en la NFL», escribió. «El novato de la séptima ronda de Miami ganó solo 10 yardas en seis acarreos y no produjo un primer intento. Su primer retorno de patada de salida ganó solo 20 yardas, y su segundo ganó solo 5 yardas porque amortiguó la captura de una patada de conducción de línea. Como un receptor, Martinez atrapó un pase de 8 yard de 8 yard de la cerradura y fue un tackle perdido. También fue el receptor de un pase de 7 años y un receptor de 7 años, Martinez».

Pero Dugar agregó que Martínez fue superado por Wright, pero «merece otro disparo» debido en parte a la selección del draft que el equipo invirtió en él.

Eso deja a Tyus detrás de varios otros jugadores en la tabla de profundidad y menos tiempo para compensarlo. Los Seahawks solo lo firmaron el 5 de agosto, lo que significa que se perdió la mayoría del campo de entrenamiento y le queda poco tiempo para causar una impresión en los entrenadores.

El novato no reclutado podría apuntar a un lugar en la tabla de profundidad, pero es posible que necesite mostrar cierta versatilidad para hacerlo. Tyus podría agregar algo de valor al equipo mostrando su valor en equipos especiales, pero solo le quedan dos juegos de pretemporada para hacerlo.