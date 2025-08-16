Seahawks obtiene actualización sobre WR Tory Horton

Una situación aterradora para Seahawks Los fanáticos se desarrollaron el viernes por la noche. Después de una primera mitad lenta contra los Chiefs, el campamento de entrenamiento de Seattle querida Tory Horton Tuvo que ser ayudado a regresar a la línea lateral del vestuario, varios minutos después de que el resto de su equipo regresara al campo. Dos entrenadores lo apoyaban, y ya no estaba en almohadillas.

La buena noticia en Seattle fue que la actualización temprana del receptor novato fue buena. Durante su conferencia de prensa posterior al juego, el entrenador en jefe de los Seahawks, Mike MacDonald, fue Se le preguntó sobre el estado de Horton Y minimizó cualquier preocupación a largo plazo:

«Sí, Tory obtuvo un poco de tobillo [injury]. Podría haber vuelto a entrar; Solo lo cerramos. Quería volver, esa era mi decisión «.

Las lesiones de pretemporada siempre son difíciles, pero es una buena señal que Horton podría tener, y quería, volver al juego. MacDonald puede tener más actualizaciones la próxima semana, pero por ahora al menos parece que Horton no perderá un tiempo significativo.

Tory Horton está teniendo un gran campamento

A pesar de ser una selección de quinta ronda, Horton ha estado recibiendo una exageración grave fuera del campamento, aparentemente todos los días. El esquinero de los Seahawks RIQ Woolen fue tan lejos como Llámalo «Jerry Rice Jr.» Para el reportero del equipo John Boyle, continuando la narrativa que este tipo es alguien para ver. Su compañero de equipo en el campo defensivo de Seattle, el seguridad novato Nick Emmanwori, declaró a Horton el «robo del draft». Claramente, los tipos con los que se enfrentarán en la práctica todos los días tienen un tremendo respeto por él. Crucialmente, sin embargo, ese respeto también está comenzando a extenderse al cuerpo técnico.

«Estoy viendo lo mismo que son ustedes», dijo MacDonald a Boyle el 4 de agosto. «… está haciendo múltiples jugadas todos los días». Tampoco son solo palabras con MacDonald. Las acciones de su personal respaldan esos sentimientos. Según Gregg Bell, Horton pareció Salta el receptor más ancho Jake Bobo en la tabla de profundidad A partir del 1 de agosto. Comenzó a correr con la ofensiva del primer equipo, en particular en scrimmages de perforación de dos minutos. Es un gran lugar para estar si eres Horton, aunque, ya que los dos puntos receptores principales son tomados por Jaxon Smith-Njigba y Cooper Kupp, el lugar vacío en la tabla de profundidad detrás de ellos esperando ser reclamados.

Más que solo oportunidades, el conjunto de habilidades de Horton complementa perfectamente Smith-Njigba y Kupp. Esos dos operan principalmente fuera de la ranura, y hacen la mayor parte de su daño debajo y después de la captura. Horton es un quemador vertical en el campo que puede diezmar defensas por encima y en el exterior. Es un gran partido.

Tory Horton era una estrella en la universidad

No siempre se suponía que Horton fuera una selección de quinta ronda. Dirigiéndose a la temporada de fútbol universitario 2024, fue visto como una posible selección del Día 2 y una selección popular de segunda ronda entre los evaluadores. Estaba saliendo de temporadas consecutivas de más de 1,000 yardas de recepción, con 71 recepciones para 1,131 yardas y ocho touchdowns en 2022, y 96 capturas para 1,136 yardas y ocho touchdowns en 2023.

Sin embargo, una lesión persistente en la rodilla en 2024 cayó significativamente su stock. Horton solo jugó en cinco juegos la temporada pasada, totalizando 26 atrapadas para 353 yardas y un touchdown. Esa lesión en la rodilla continuó molestándolo durante todo el proceso previo al draft, probablemente afectando sus tiempos de 40 yardas. Horton dijo en una entrevista con Boyle: “Fue un gran impulso [to run at the Combine] Y no estaba al 100 por ciento. Ni siquiera era el 70 por ciento. … Estaba enojado con la cosechadora que corrí el 4.41. Sabía que tenía 4.3 en mí. Pero al final del día, la rodilla aún no estaba allí, pero quería mostrarles a esos exploradores y personas que soy un competidor «.

La ventaja competitiva de Horton le sirvió bien, y debería seguir haciéndolo. Está en medio de un ascenso de campo sísmico, y lo está demostrando en el campo. En el primer juego de pretemporada de Seattle, tuvo tres atrapadas para 31 yardas y un touchdown, lo que les dio a los fanáticos un vistazo a lo que puede ser.