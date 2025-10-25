Seahawks nombrados aptos para el campeón nacional LB







El Halcones Marinos de Seattle no han seleccionado un apoyador en los primeros dos días del Draft de la NFL desde que Mike Macdonald se convirtió en entrenador en jefe en 2024. Si bien no es probable que los Seahawks necesiten un apoyador de alto perfil en el draft la próxima primavera, Bleacher Report propuso la posibilidad de todos modos el sábado.

La BR NFL El departamento de exploración del draft nombró a los Seahawks adecuados para el apoyador de Ohio State, Sonny Styles.

«El apoyador no es una necesidad apremiante para Seattle con Ernest Jones en el redil. Pero la defensa está luchando por encontrar el lugar junto a Jones, dándole a Drake Thomas y Tyrice Knight un puñado de inicios cada uno esta temporada». escribió el personal de BR.

«Afortunadamente, la generación del draft de este año es fuerte en la posición». Estilos publicados 100 tacleadas combinadas, incluidas 10,5 por pérdida durante la temporada 2024. Los Buckeyes jugaron 16 partidos y ganaron el campeonato nacional. En el juego por el título, Styles registró seis tacleadas en total y una captura. Styles fue uno de los tres apoyadores que Bleacher Report nombró aptos para los Seahawks. El personal de BR también calificó a CJ Allen de Georgia y Deontae Lawson de Alabama como aptos para Seattle. Tanto Styles como Allen son los 32 mejores jugadores en el gran tablero del draft de la NFL de 2026 de Bleacher Report. Lawson está clasificado como el jugador número 43 en general. Los Seahawks son considerados aptos para los estilos Sonny del estado de Ohio Queda un largo camino por recorrer hasta el Draft NFL 2026. Muchas cosas suceden para los equipos después de la temporada previa al draft, y mucho menos cuando todavía quedan más de la mitad de los juegos. No es probable que el apoyador sea la principal prioridad de Seattle. Pero si Macdonald quiere agregar otra pieza defensiva en la primera ronda, Styles es una opción intrigante. «Sonny Styles es un atleta impresionante con las habilidades necesarias para ser un excelente apoyador de cobertura en la NFL y un patrocinador de primer nivel en la generación del draft de la NFL de 2026». escribió Matt Holder de Bleacher Report.









