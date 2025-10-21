Seahawks nombrado posible lugar de aterrizaje para el WR Tyler Lockett

receptor ancho Tyler Lockett Ya no tiene una casa en la NFL. Adam Schefter de ESPN informó lunes el Titanes de Tennessee liberó a Lockett tras la solicitud del síndico.

Pero el receptor es el siguiente NFL su casa podría ser la anterior. Jordan Dajani de CBS Sports propuesto la posibilidad horas después de que Lockett llegara al cable de exención.

Dajani nombró al Halcones Marinos de Seattle uno de los cinco posibles lugares de aterrizaje para Lockett.

«Quizás Lockett podría regresar a casa. Seattle no tiene una necesidad flagrante de receptor con Jaxon Smith-Njigba, Golpe de Cooper y Tory Horton liderando el camino para Sam Darnold«Pero los Seahawks no cerraron completamente la puerta al regreso de Lockett cuando el equipo lo liberó esta temporada baja», escribió Dajani. «El gerente general de los Seahawks, John Schneider dijo en ese momento«Sal y mira lo que está temblando [on the market]y nos mantendremos en contacto”.

En 10 temporadas con los Seahawks del 2015 al 24, Lockett publicado 661 recepciones, 8,594 yardas recibidas y 61 touchdowns. Sólo el receptor del Salón de la Fama, Steve Largent, tiene más recepciones, yardas y touchdowns en recepción en la historia de los Seahawks.

Sin embargo, en siete juegos esta temporada, Lockett registró 10 recepciones y 70 yardas recibidas con los Titans.

¿Deberían los Seahawks traer de vuelta al WR Tyler Lockett?

Como escribió Dajani, los Seahawks no tienen una gran necesidad de receptor. A pesar de perder tanto a Lockett como DK Metcalf En la misma temporada baja, Seattle tiene tres receptores abiertos formidables.

Jaxon Smith-Njigba ha creado una química impresionante en poco tiempo con el mariscal de campo Sam Darnold. Antes de la semana 7, Smith-Njigba lideró la NFL con 696 yardas recibidas.

El jugador de 23 años también está entre los 10 primeros de la liga en recepciones, pero antes del lunes por la noche, era el primero en yardas recibidas debido a un promedio de 16,6 yardas por recepción.

Los Seahawks firmaron al receptor abierto veterano Golpe de Cooper para ayudar a reemplazar a Lockett en la pasada temporada baja. Además, Seattle seleccionó al receptor Tory Horton en la quinta ronda del Draft de la NFL 2025.

Al ingresar a la Semana 7, los tres receptores tenían al menos 113 yardas recibidas. Smith-Njigba y Kupp habían eclipsado la marca de las 250 yardas.

Sin embargo, si Lockett está dispuesto a aceptar un papel menor, los Seahawks podrían estar interesados ​​en una reunión.

Incluso a sus 33 años, Lockett tiene el potencial de brindar profundidad a la sala de recepción de Seattle. La temporada pasada, tuvo 49 recepciones, 600 yardas recibidas y dos touchdowns.

Otros posibles lugares de aterrizaje para Lockett

Que los Seahawks vuelvan a contratar a Lockett aportaría valor sentimental al noroeste del Pacífico. Pero Seattle podría tener competencia para fichar al receptor de 33 años.

Dajani nombró al Asaltantes de Las Vegas, Acereros de Pittsburgh, Patriotas de Nueva Inglaterra y 49ers de San Francisco como otros cuatro posibles lugares de aterrizaje para Lockett.

Con los Raiders como excepción, los cuatro equipos que Dajani vinculó a Lockett son contendientes. Los Steelers, Patriots y 49ers podrían necesitar profundidad adicional en sus receptores.

Esos tres equipos podrían estar más motivados para fichar a Lockett que los Seahawks.

Las estadísticas de Lockett han disminuido en tres temporadas consecutivas antes de 2025. Está en camino de que eso vuelva a suceder este año.

Pero Lockett fue un receptor de posesión confiable en Seattle durante una década. En la situación adecuada, podría volver a ser productivo.

Incluso con la profundidad de recepción que ya tienen, los Seahawks podrían estar en la situación correcta.

Con los Seahawks, Lockett eclipsó la marca de las 1,000 yardas cuatro temporadas consecutivas entre 2019 y 2022.