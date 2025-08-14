Seahawks intercambia el intercambio en el corredor de la AFC muy promocionado

El Seattle Seahawks he estado escuchando algunos rumores comerciales sobre uno de sus mejores jugadores durante la temporada baja: corredor, Kenneth Walker.

Al menos eso es lo que sugiere los medios y los analistas. Matt Holder de Bleacher Report escribió el mes pasado que los Seahawks deberían considerar intercambiar a Walker a cambio de selecciones de draft antes del inicio de la temporada regular.

«Walker está entrando en un año de contrato y ha tenido una producción en declive desde su temporada de novato». Holder escribió el 16 de julio. «Mientras tanto, Zach Charbonnet fue más eficiente en 2024, promediando medio yarda más por acarreo que Walker … especialmente si no tiene un futuro con el club, obtener algo para la selección de segunda ronda de 2022 no sería una mala idea «.

Y mientras el equipo todavía tendría Charbonnet y Rookie Séptima ronda, Damien MartínezEso ciertamente podría convertir la posición en un poco de responsabilidad: algo que el entrenador en jefe, Mike McDaniel, no querrá suceder mientras navegan por su primera temporada bajo un nuevo quarterback, Sam Darnold.

Entonces, en esta propuesta comercial, Seattle cambia el Posiblemente caminante de salida por Jets de Nueva York Correr, Breece Hall.

Breece Hall podría estar disponible para el comercio para Seattle

Según Alex Kay de Bleacher Report, Hall podría ser uno de los jugadores más probables en movimiento; de hecho, Kay cree que es uno de los cuatro más propensos a presentar una solicitud comercial en las próximas semanas antes de la fecha límite de intercambio.

«Con 2022 compañeros de clase Salsa gardner y Garrett Wilson Revestir con Gang Green en nuevos acuerdos este verano y Hall ingresando el último año de su contrato de novato sin una extensión similar en su lugar «. Kay escribió El miércoles, “su futuro con el equipo puede estar en peligro.

Ha habido rumores de que el jugador de 24 años ni siquiera dura el resto de la campaña, con Tony Pauline de Sportskeeda señalando que el RB podría moverse en la fecha límite de comercio del 4 de noviembre «. Kay cree que además de la posible inacción contractual de los Jets; Debido al nuevo entrenador en jefe, el compromiso de Aaron Glenn de ejecutar una rotación de tres RB, los toques de Hall probablemente disminuirán, lo que lleva a un mayor deseo de seguir adelante. «Una carga de trabajo disminuida, junto con la infelicidad contractual, podría llevar a Hall a pedir que se negocie en las primeras semanas de la próxima temporada». Por qué tiene sentido un intercambio comercial RB para los Seahawks

A pesar del claro talento inmenso de Breece Hall, nunca ha logrado descifrar la barrera de 1,000 patios por tierra en el transcurso de sus tres temporadas en el NFL

Se siente, junto con el receptor Garrett Wilson, que gran parte de su habilidad se ha desperdiciado durante la primera parte de su carrera en Nueva York, con la antigua selección de la segunda ronda que logró solo 876 yardas en el suelo la temporada pasada, a pesar de comenzar en todo el juego de la temporada regular.

Se siente como si se necesita un nuevo comienzo, al igual que es para Walker. Y para el ex hombre del estado de Michigan, cuyo vicio en las últimas tres temporadas ha sido una lesión constante, se ha mantenido saludable, por lo que una rotación más grande tiene sentido para que Walker reduzca su carga de trabajo y, por lo tanto, la posibilidad de reyes de recaudación.

Hall tiene la capacidad de ser una RB superior en la NFL, y si puede prosperar bajo un régimen más estable en Seattle, trabajando en conjunto con Charbonnet y Martínez detrás de lo que con suerte debería ser una línea ofensiva mejorada, podría ser un movimiento muy rentable para el graduado del estado de Iowa.

Seattle Seahawks recibe: Breece Hall

Los aviones de Nueva York reciben: Kenneth Walker III