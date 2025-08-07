Seahawks cortó los lazos con el novato ‘Playmaker’ WR después de una lesión

El Seattle Seahawks Aterrizó a un novato prometedor cuando agarraron a Montorie Foster Jr. como agente libre no reclutado, pero ahora nunca podrán ver a la ex recarga del estado de Michigan tomar el campo.
El equipo anunciado El miércoles, renunciaron al receptor novato con una designación de lesiones, creando un lugar abierto en la lista de 90 hombres que se llenó firmando al ala defensiva Seth Coleman.
Todavía podría haber un futuro en Seattle para Foster, quien volvería a la reserva lesionada si despeja las exenciones, pero su ausencia le quitará un poco de profundidad del amplio cuerpo de recepción unos días antes de que comience la pretemporada.
Foster ganó el zumbido después de la universidad
Aunque Foster no acumuló las estadísticas en la universidad, hizo 108 recepciones para 1,426 yardas y ocho touchdowns durante cinco temporadas en Michigan State, ganó algo de zumbido previo al draft de la NFL.
Matthew Schmidt de SI.com predijo que podría ser un buen ajuste de la NFL a pesar de algunas deficiencias, especialmente después de mostrar su fuerte radio de captura y sus manos confiables con los espartanos. Llamó a Foster un «creador de juegos» que tiene una habilidad especial para crear separación.
«Foster no va a volar a nadie con su nivel de habilidad. No es el tipo más rápido, ni es el más dotado físicamente», escribió Schmidt.
«Sin embargo, el jugador de 23 años tiene manos fantásticas (como lo demuestra su agarre de touchdown con una sola mano contra Indiana en 2023) y es un excelente corredor de ruta. Además, aunque no tiene velocidad ardiente, sí sabe cómo crear separación de su defensor».
Seahawks espera competencia en la sala de receptor abierto
La parte superior de la tabla de profundidad del receptor de Seattle se encuentra en piedra, con Jaxon Smith-Njigba en la parte superior de la lista y Cooper Kupp entró en el número 1. El entrenador en jefe Mike MacDonald dijo que Smith-Njigba se veía genial en prácticas y ha establecido el tono para los otros receptores del equipo.
«Creo que lideró el cargo por el tipo de jugador que quiere ser», MacDonald dijo. «Está establecido su propio estándar y sus objetivos de que quiere ser un receptor de élite en este juego en nuestra liga y creo que está allí. [Kupp] tener una gran relación. Sigamos que lo vamos a necesitar y vamos a presentarlo a él y los equipos lo saben y está haciendo un gran trabajo «.
Los Seahawks también podrían ver mayores contribuciones de Dareke Young, quien jugó predominantemente en equipos especiales en sus primeras dos temporadas con el equipo.
«[Dareke] Sigue haciendo jugadas todos los días «, dijo MacDonald.» Entonces no puedes ignorar eso, siento la fisicalidad. Siempre ha sido un tipo físico, especialmente en un equipo especial, artillero, ese tipo de cosas. Pero en el juego de carrera, lo sentimos. Siento que de alguna manera se ha vuelto más flexible. Ha realizado un montón de trabajo de temporada baja. Es como un tipo rocoso «.
