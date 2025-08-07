Seahawks cortó los lazos con el novato ‘Playmaker’ WR después de una lesión

El Seattle Seahawks Aterrizó a un novato prometedor cuando agarraron a Montorie Foster Jr. como agente libre no reclutado, pero ahora nunca podrán ver a la ex recarga del estado de Michigan tomar el campo.

El equipo anunciado El miércoles, renunciaron al receptor novato con una designación de lesiones, creando un lugar abierto en la lista de 90 hombres que se llenó firmando al ala defensiva Seth Coleman.

Todavía podría haber un futuro en Seattle para Foster, quien volvería a la reserva lesionada si despeja las exenciones, pero su ausencia le quitará un poco de profundidad del amplio cuerpo de recepción unos días antes de que comience la pretemporada.

Foster ganó el zumbido después de la universidad

Aunque Foster no acumuló las estadísticas en la universidad, hizo 108 recepciones para 1,426 yardas y ocho touchdowns durante cinco temporadas en Michigan State, ganó algo de zumbido previo al draft de la NFL.

Matthew Schmidt de SI.com predijo que podría ser un buen ajuste de la NFL a pesar de algunas deficiencias, especialmente después de mostrar su fuerte radio de captura y sus manos confiables con los espartanos. Llamó a Foster un «creador de juegos» que tiene una habilidad especial para crear separación.

Seahawks espera competencia en la sala de receptor abierto

La parte superior de la tabla de profundidad del receptor de Seattle se encuentra en piedra, con Jaxon Smith-Njigba en la parte superior de la lista y Cooper Kupp entró en el número 1. El entrenador en jefe Mike MacDonald dijo que Smith-Njigba se veía genial en prácticas y ha establecido el tono para los otros receptores del equipo.