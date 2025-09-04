Seahawks agregue 2025 Draft Pick y otros 2 para practicar el equipo antes de la semana 1

La semana 1 está sobre nosotros y el Seattle Seahawks están ocupados preparándose para el partido del domingo contra el NFC West Rival San Francisco 49ers.

Como parte de sus preparativos, los Seahawks hicieron una serie de movimientos el miércoles para completar su lista, incluida la reciente selección de draft.

De corredor Damien MartínezUna selección de la séptima ronda de Miami, fue firmada en el equipo de práctica de los Seahawks, junto con el esquinero Shemar Jean-Charles y tackle ofensivo Amari Kight.

En una serie de movimientos correspondientes, el tackle defensivo Anthony Campbell, el ala defensiva Jalan Gaines y el guardia Sataoa Laumea fueron liberados del equipo de práctica.

La lista de los Seahawks ahora se encuentra en 70 jugadores, incluidos los 17 completos en el equipo de práctica.

«Realmente entusiasmado con nuestros 70», dijo el gerente general y presidente de operaciones de fútbol John Schneider, a través del Sitio web del equipo.

¿Por qué los Seahawks volvieron a firmar a Damien Martínez?

Martínez fue liberado un día antes. Los 6 pies y 217 libras corrieron para 3,169 yardas combinadas en tres temporadas en Oregon State y Miami, pero fue derrotado por George Holololani para el tercer lugar de corredor en la lista inicial de 53 hombres.

Kenneth Walker III y Zach Charbonnet se espera que manejen la mayor parte del trabajo en el campo de Seattle.

Un informe de exploración previa al draft por Lance Zierlein de NFL.com Llamó a Martínez un «Big Back» que es efectivo para acumular yardas después del contacto.

«Carece de velocidad para ganar afuera, pero hace un buen trabajo creando rutas alternativas usando visión y agilidad cuando está congestionado por dentro», escribió Zierlein. «A pesar de la falta de velocidad de separación, Martínez promedió 6.2 yardas por acarreo en 514 bolsas de carrera. Puede atrapar pases aquí y allá, pero podría marcarse mejor como un golpe complementario capaz de asumir la mayor parte de los acarreos si es necesario».

Martínez registró 67 instantáneas ofensivas en la pretemporada, produciendo 84 yardas y un touchdown en 24 acarreos. La mayoría de esa producción llegó en un 33-16 victoria sobre el Jefes de Kansas City El 15 de agosto: 11 transporta para 50 yardas y un touchdown.

¿Qué otros jugadores volvieron a firmar los Seahawks?

Además de Martínez, los Seahawks dieron la bienvenida a Jean-Charles y Kight.

Jean-Charles, un esquinero de 5-10, 184 libras, pasó sus primeras tres temporadas de la NFL con el Packers de Green Bay (2021-22), 49ers (2023) y Santos de Nueva Orleans (2023-24). En 37 juegos de carrera (dos aperturas), Jean-Charles registró 29 tacleadas y una intercepción.

Jean-Charles firmó un contrato de un año con Seattle en marzo, pero fue lanzado el 26 de agosto como parte de los recortes finales de la lista del equipo.

El Kight de 6-6 y 299 libras se unió inicialmente a los Seahawks en marzo después de no ser reclutado. Kight comenzó su carrera universitaria en Alabama antes de transferirse a UCF, donde ayudó a allanar el camino para uno de los delitos más dinámicos del país. UCF ocupó el quinto lugar en FBS en Rushing la temporada pasada, promediando 248.1 yardas por juego.