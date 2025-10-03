‘Sea la voz para los sin voz’







A medida que el mundo llora el fallecimiento de la Dra. Jane Goodall, la reconocida primatóloga británica, antropóloga y conservacionista, a la edad de 91 años, no puedo evitar reflexionar sobre mi suerte de haber conocido e interactuado con ella, incluso si durante unos minutos, el año pasado, Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP).

Como periodista que cubría el ritmo de la vida silvestre, cuando sabía que el Dr. Goodall visitaría la ciudad, estaba emocionado, por decir lo menos, ya que había leído sus libros y vi películas inspiradas en su investigación sobre chimpancés en África, por lo que no quería perder la oportunidad de conocer a la leyenda viva.

Estaba aún más feliz con el hecho de que ella iba a visitar SGNP, un bosque En el corazón de nuestra metrópolis, que también tiene una de las densidades más altas de los leopardos en cualquier parte del mundo.

El día de su visita a SGNP, algunos otros periodistas y yo estábamos esperando fuera del auditorio. Lo que más me conmovió fue ver incluso niños y jóvenes, junto con adultos e incluso el personal del departamento de bosques, todo se reunió ansiosamente para echar un vistazo al Dr. Goodall.

La llegada del Dr. Goodall, que estaba vestida con su característica camisa y pantalones verdes, provocó una rara alegría en todos los presentes en el auditorio, ya que cada persona era muy consciente de que estaban en presencia de grandeza, de alguien conocido en todo el mundo por su excelente trabajo en la conservación de la vida silvestre. Aunque no es agenario, el Dr. Goodall estaba lleno de energía y entusiasmo. Caminando sin ningún apoyo, se aseguró de saludar a todos los presentes.

Durante su pequeño discurso, el Dr. Goodall enfatizó el papel crucial de los jóvenes en la protección del medio ambiente.

También elogió la coexistencia de leopardo humano en la ciudad, declarando: «Mumbai Es un excelente ejemplo que muestra al mundo cómo los humanos y la vida silvestre pueden vivir en armonía. Debemos reconocer que la vida silvestre y los humanos son inseparables, y el único camino a seguir es coexistir pacíficamente «.

«Los jóvenes tienen el poder de crear un cambio positivo. Los jóvenes son el futuro, y deben unirse para liderar los esfuerzos en la conservación del medio ambiente y la vida silvestre», instó al Dr. Goodall, pidiendo a los jóvenes y a la comunidad a tomar medidas colectivas.

También enfatizó que, como seres humanos, debemos cuidar a todos los seres vivos, mientras tomamos medidas urgentes para abordar el cambio climático.

Lo que me sorprendió profundamente fue que, a pesar de su edad, el Dr. Goodall dio la bienvenida a las preguntas de los miembros de la prensa y a todos los demás con paciencia y gracia. Después de su dirección, cuando me presenté como periodista que cubría la vida silvestre y el medio ambiente, ella me miró y dijo: «Sé la voz de los sin voz y sigue tu pasión». Esas palabras permanecerán conmigo para siempre, continuarán guiando e inspirando mi trabajo como periodista contando las historias de la vida silvestre y lo salvaje.

Hablando sobre la rica biodiversidad de Mumbai, el Dr. Goodall dijo: “Proteger a nuestros espacios verdes es crucial frente a cambio climático. Debemos unir y adoptar medidas para ayudar a mitigar este problema apremiante «.

Lo que distingue al Dr. Goodall de otros conservacionistas de la vida silvestre es que cuando comenzó su investigación sobre chimpancés, los estudió en la naturaleza, no en cautiverio, e incluso le dio a cada primado, se encontró con nombres especiales, como los famosos David Greybeard (el chimpancé que estaba estudiando), ayudando al mundo a realizar que los animales tienen personalidades únicas, emotiones y comportamientos sociales.

Durante su visita a Mumbai, destacó otra visión clave: en conservación de la vida silvestreLas comunidades que comparten espacio con animales salvajes juegan un papel crucial, y la coexistencia es esencial si realmente queremos proteger la naturaleza.

Siempre estaré agradecido con mi amigo y fotógrafo de vida silvestre, Nayan Khanolkar y Shweta Khare Naik del Instituto Jane Goodall, India, por darme la oportunidad de conocer al Dr. Goodall, un recuerdo que apreciaré durante toda la vida.

La vida del Dr. Goodall nos recuerda que incluso la pasión de una persona puede cambiar la forma en que vemos el mundo, y la suya resonará en los siglos venideros.

El escritor es periodista del medio día y los informes sobre la vida silvestre y los problemas ambientales.

