¡Sea franco! Denny Sumargo nombra a 4 personas que no le agradan pero que asisten a su podcast

Jacarta – Actor y YouTuber Denny Sumargo vuelve a ser el centro de atención después de hacer una confesión bastante valiente.

Lea también: Con trayectoria en el deporte, Denny Sumargo se niega a ser ministro de Juventud y Deportes en sustitución de Dito Ariotedjo



En una conversación casual con TikToker Juan, Densu mencionó abiertamente los nombres de varios artistas que habían aparecido en su podcast, pero aparentemente no le gustó. ¿Alguien? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este momento fue grabado en un programa de podcast que luego se volvió viral luego de ser subido a la cuenta de TikTok @podkit. En el videoclip, Juan le hace una pregunta al azar al marido de Olivia Allan.

Lea también: Rieke Diah Pitaloka ofrece una aguda sátira a los funcionarios cuyas comunicaciones a menudo generan controversia



«¿Quién es tu estrella invitada menos favorita en un podcast?» preguntó Juan, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Sin pensarlo, Denny inmediatamente respondió sin rodeos y mencionó varios nombres inesperados.

Lea también: Denny Sumargo usa fotografías en rojo y blanco, ¿por qué no rosa y verde?



«Onad (Onadio Leonardo)», dijo Densu, lo que inmediatamente fue recibido con risas por todos en la sala.

La cosa no quedó ahí, el basquetbolista conocido como “Jugador de Baloncesto Arrogante” continuó su confesión.

«Onad, Coki Pardede, Lutfi Agizal… Hay muchos, así que tendré que veros más tarde», añadió.

Aun así, Denny enfatizó que su aversión por ellos no significaba odio. De hecho, esto es lo que le hizo interesarse en invitar a estas estrellas invitadas a su podcast «Curhat Bang Denny Sumargo».

«Sí, no me gusta, no significa que lo odio. ¿Crees que invité a Lutfi Agizal primero la primera vez porque me gusta? Porque no me gusta, (así) lo invito», explicó.

No solo eso, Denny también mencionó específicamente el nombre de Rendy Kjaernett, un actor que hace un tiempo fue muy discutido por sus problemas domésticos.

«A muchos de ustedes, lo que no me gusta es que los invité. ¿Entonces dicen que no me gusta? Sí lo es, muchos que no me gustan. Rendy Kjaernett, no me gusta. Así que los invité», dijo con firmeza.

La honesta confesión de Densu se convirtió inmediatamente en tema de acalorada discusión en las redes sociales. Muchos internautas sospechan que mencionar los nombres Onad y Coki Pardede es sólo la forma que tiene Denny de «desviar» la atención del nombre de Rendy Kjaernett.

«Onad y Coki son sólo escudos para llamar chicos a Rendy Kjaernett», escribió un internauta.