Sea flexible con las restricciones al aborto: Donald Trump les dice a los republicanos







presidente de estados unidos Donald Trump ha dicho que quiere que los republicanos lleguen a un acuerdo sobre la asistencia al seguro médico estando dispuestos a ceder en una enmienda de 50 años que prohíbe que se gaste dinero federal en servicios de aborto. «Hay que ser un poco flexibles» en la Enmienda Hyde, dijo Trump a los republicanos de la Cámara de Representantes el martes mientras se reunían en Washington para un retiro del caucus para abrir el año electoral de mitad de período. «Deben ser un poco flexibles. Tienen que trabajar en algo. Tienen que usar el ingenio».

Con su sugerencia, Trump, quien apoyó el derecho al aborto antes de ingresar a la política en 2015, está pidiendo a los conservadores que abandonen o al menos relajen décadas de ortodoxia republicana en materia de aborto y políticas de gasto. Al mismo tiempo, está demostrando su maleabilidad de larga data en materia de aborto y reconociendo que los demócratas tienen la ventaja política en materia de atención médica después de que los republicanos, que controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, permitieran la expiración de los subsidios a las primas para las personas que compraban pólizas de seguro bajo la Ley de Atención Médica Asequible.

Mientras continúan las negociaciones en el Capitolio sobre el asunto, algunos demócratas están presionando para poner fin a las restricciones de Hyde como parte de cualquier nuevo acuerdo sobre subsidios de atención médica. La hoja de ruta de Trump sobre la Enmienda Hyde se produjo más de una hora después de un discurso complejo que pretendía ser en parte una sesión de estrategia y en parte una manifestación de ánimo mientras los republicanos intentan mantener su raída mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre.

El presidente promocionó la propuesta republicana de la Cámara de Representantes para reemplazar los subsidios de la ACA (que los contribuyentes generalmente dirigen directamente a las compañías de seguros después de seleccionar sus pólizas) en pagos directos que los contribuyentes podrían usar para una variedad de gastos de atención médica, incluido el seguro. Los subsidios ampliados de la ACA expiraron el 31 de diciembre de 2025, lo que afectó a millones de asegurados con fuertes aumentos de primas.

«Dejemos que el dinero vaya directamente a la gente», dijo Trump, antes de deslizar casualmente una referencia a la Enmienda Hyde. «Todos somos grandes admiradores de todo», dijo. «Pero hay que tener flexibilidad». Dirigiéndose directamente a los líderes republicanos, incluido el presidente Mike Johnson, Trump añadió: «Si pueden hacer eso, tendrán… este será su problema».

Sin embargo, el presidente recibió una rápida condena de partes de la coalición republicana que quieren una oposición absoluta a cualquier política que pueda aliviar las restricciones al aborto. Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life Américadijo que amargaría a los principales votantes conservadores y haría que los republicanos «seguramente pierdan este noviembre».

«Sugerir que los republicanos deberían ser flexibles» es abandonar este compromiso de décadas, dijo en un comunicado. `Los votantes enviaron una trifecta republicana a Washington y esperan que gobierne como tal. Ceder a las exigencias demócratas de que el dinero de nuestros impuestos se utilice para financiar planes que cubran el aborto a pedido hasta el nacimiento sería una traición masiva.

Incluso antes del discurso de Trump, los activistas estaban aumentando la presión sobre los republicanos en sus conversaciones con los demócratas. En Americans United for Life, un importante grupo de defensa que se opone al derecho al aborto, Gavin Oxley escribió esta semana un artículo de opinión para «The Hill» titulado «Los republicanos deben mantener la línea: sin Enmienda Hyde, no hay acuerdo sobre atención médica». «Si juegan bien sus cartas», escribió Oxley, «los republicanos podrían recuperar suficiente confianza de su base para sostenerlos durante las elecciones intermedias de 2026».

La Enmienda Hyde, que lleva el nombre del difunto representante Henry Hyde, se aplicó originalmente a Medicaid, el programa conjunto federal-estatal. seguro programa para estadounidenses pobres y discapacitados, y le prohibió pagar abortos a menos que la vida de la mujer esté en peligro o el embarazo sea resultado de violación o incesto. Hyde lo introdujo por primera vez en 1976, poco después de la decisión Roe v. Wade de 1973 de la Corte Suprema, que legalizó el aborto en todo el país.

A lo largo de los años, el Congreso reautorizó la política de Hyde como parte de los proyectos de ley de gasto que financian al gobierno. Los demócratas que apoyan el acceso al aborto a menudo se unieron a los republicanos que se oponían al derecho al aborto como un compromiso bipartidista para aprobar acuerdos de gasto más importantes. Pero a medida que los dos partidos endurecieron sus respectivas posiciones sobre el aborto, los demócratas se convirtieron en oponentes más uniformes de la prohibición, el caso más famoso cuando el candidato presidencial Joe Biden revirtió su apoyo de larga data a Hyde en su camino a ganar la nominación demócrata y las elecciones generales de 2020.

Los republicanos han mantenido su apoyo casi absoluto a la enmienda. El movimiento antiaborto se mostró inicialmente escéptico respecto de Trump como candidato presidencial en 2015 y 2016, pero en su mayoría se ha alineado con la facción clave de la coalición republicana, especialmente en Corte Suprema nombramientos que llevaron a la decisión de 2022 que anuló a Roe.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente