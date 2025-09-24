Se ve lo suficientemente bueno para comer

Un puente Golden Gate que es un brillante tono de lavanda. Un cupcake que no llora no se rasga, sino que se rocía. Un número psicodélico de baile submarino de día que es como Busby Berkeley se encuentra con «Bubble Guppies». Un conjunto de amigos de gatos en miniatura tan perfectamente decorados que parecen haber sido adquiridos en Etsy. Un país de las maravillas invernal hecho completamente de glaseado, con nubes rosadas de algodón y una balsa de rosquilla y gusanos gigantes gigantes que llegan con el trascera de las lombrices de arena en «dune».

Podría decirte que «Gabby’s Dollhouse: The Movie» se trata de cómo Gabby (Laila Lockhart Kraner), que ahora tiene la edad suficiente para dejar atrás a sus sueños de niños, se une con sus amigos gatitos de la niña, los gatos Gabby, para tomar el control de la casa de muñecas de Vera (Christian Wiig), una dama gata de alto campamento y alto vampiro que ha perdido el contacto con el niño interior. Podría contarte cómo la película, que rebota en la idea de que los juegos se sentirán abandonados cuando crezcan sus hijos, es como la «historia de juguete» se encuentra con «trolls» se encuentra con una versión confitional de «nublado con la posibilidad de albóndigas». (Debo agregar que es lo suficientemente teniente como para que cada uno de ellos parezca una novela de Dickens).

Realmente, sin embargo, «Gabby’s Dollhouse: The Movie» es sobre el texturas – La diversión de pasar 90 minutos en el universo de un niño que parece que no estaba tanto animado como horneado. Al entrar en la película, no sabía nada de la serie de animación de DreamWorks que se estrenó en Netflix en 2021. Pero para cuando «Gabby’s Dollhouse» terminó, sentí que los gatos de Gabby también eran mis amigos. La película, no se equivoque, es un desechable genial que se desliza a través de incidentes con una inocuidad con clasificación G que lo hace perfecto para una demostración de gran pinta. Sin embargo, el diseño de esto es cautivador, por lo que, de una manera menor, es el afecto con el que el director de la película, Ryan Crego, abarca las cosas de la infancia.

Gabby comienza como un humano en vivo, interpretado por la estrella de la serie, Laila Lockhart Kraner, que ahora tiene 17 años, pero es un poco incómodo tener a alguien que parece que se está preparando para aplicar a la interfaz de la universidad con juguetes para gatos de tres pulgadas de altura. Entonces, cuando Gabby se embarca en un viaje por carretera con su abuela Gigi (Gloria Estefan) a la ciudad de Cat Francisco, se convierte en una versión animada de sí misma. Los destacados en el elenco vocal de la boutique de gatos incluyen a Donovan Patton como el Catrat de Acerbic, Julien Donenfield como Cakey the Cupcake y Maggie Lowe como la inocente caja de bebé, que tiene una cabeza como una casa pequeña.

En cuanto a Kristen Wiig, en cabello blanco y un turbante morado y un atuendo dominado por las mangas de cuero púrpura ondulantes, hace una versión del elegante campamento de kitsch misantrópico que ha servido a actores de Emma Thompson en «Cruella» a Gal Gadot en «Blancanieves». Wiig’s Vera, el CEO de una empresa de litera de gatitos, no semejante Un villano: su crimen es que ha olvidado cómo jugar y quiere convertir a los gatos Gabby en coleccionables (que, en cierto modo, es justo lo que son).

El antagonista que se destaca es Chumsley (Jason Mantzoukas), el gato naranja con hilo rosado para bigotes, que estaba tan herido cuando Vera creció y lo abandonó que se ha convertido en un megalómano herido, hablando en un pez de ira. La resolución de esto que tiene lugar en ese país de las maravillas invernal, sobre una pasarela desvencijada hecha de obleas de azúcar, es ligeramente conmovedora, aunque es una gran imitación de las películas de la «historia de juguete» que se convierte en parte del simulacro candente de todo.

De una manera divertida, las aventuras para niños donde la animación se encuentra con la acción en vivo se está volviendo cada vez más sobre su propia construcción del mundo. «Gabby’s Dollhouse» es la definición de leve, pero como «una película de Minecraft», invita a la audiencia a imaginarse en un universo donde los objetos tienen que ser imaginados a la vida. La casa de muñecas, un victoriano de cuatro pisos con un techo de tejas cubierto por orejas de gatito de gran tamaño, es retratado como un ático de asombro en constante expansión. Nunca se sabe qué, o quién, encontrará allí, o cómo su próximo amigo podría convertirse en un diseño exquisito, o viceversa.