¡Se va a romper! Programa de músicos en Soundrenaline Medan

Mientras, VIVA – Sonidorenalina 2025 trae consigo otro gran avance. Después de abrir con éxito su serie de viajes en Makassar, ahora el festival de música entre escenas se prepara para sacudir la ciudad de Medan el 22 de noviembre de 2025.

Con el tema «Aquí y allá en Medan», Soundrenaline presenta una experiencia de festival más amplia y expansiva y celebra la diversidad creativa típica del norte de Sumatra. ¡Vamos, desplázate más!

Esta vez, la atención del público se centró inmediatamente en el cartel de músicos que seguramente triunfarían. Cuatro nombres que ya son familiares para los fans de la música independiente indonesia (White Shoes & The Couples Company, The SIGIT, eleventwelfth y Grrrl Gang) están listos para encabezar el escenario principal. Los cuatro son conocidos por su originalidad, energía escénica y fuerza narrativa en sus obras, haciendo de su presencia un gran imán para el público de Medan.

Soundrenaline Medan 2025 no solo presenta nombres populares, sino que también destaca la fuerza de la comunidad local. Varios colectivos creativos como Suara Ujung Sumatra, Demajors Medan, RAWLABS, Medan Art Familia, DOMAYN061 y Woodlandskate participaron presentando obras distintivas que hablan de la identidad creativa de Medan. La existencia de estos colectivos enfatiza que Soundrenaline no es solo un festival de música, sino un espacio colaborativo que proporciona un gran escenario para la escena local.

Este festival se celebró simultáneamente en varios puntos de la ciudad que durante mucho tiempo han sido el centro de la escena artística de Medan: la plaza Benteng, Jalan Ahmad Yani, el distrito 10 y Node Kota. Cada área ofrece una experiencia diferente, desde presentaciones de bandas, artes visuales hasta sesiones de debate interactivas.

En Simpul Kota, los visitantes pueden participar en sesiones inspiradoras para compartir de Basboi y Rio (White Shoes & The Couples Company). Revisarán su viaje creativo a través de medios, desde la música hasta el arte visual, con el artista visual local Onggooo. Mientras tanto, el Distrito 10 contará con una discusión musical con Rekti Yoewono (The SIGIT), además de actuaciones escénicas de cómicos de Medan como Maulana, Riski y Reza Kahar, guiados por Cacink.

Sin detenerse ahí, Soundrenaline Medan 2025 también presenta un concepto único de DJ móvil, donde los DJ del colectivo local DJ Jomsky recorrerán el área de Kesawan hasta Benteng Field en tres rondas antes de hacer la parada final.