Se unió en una voz, Gofar Hilman se preguntó por qué el automóvil BRIMOB RANTIS Speeding golpeó a Ojol hasta la muerte

El trágico incidente, sucediendo a un taxista de motocicletas en línea durante la manifestación que tuvo lugar en Pejonpongan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025. Affan Kurniawan, se sabía que murió como resultado de ser aplastado por el vehículo táctico (Rantis) de la Brigada Móvil de la Policía Nacional en el incidente del jueves por la noche del jueves pasado.

Los incidentes virales en las redes sociales incluso han llegado a varios países también han generado muchas reacciones y críticas de todas las partes. También se vio varias figuras públicas desahogando su ira por el incidente que sucedió al conductor de Ojol.

Uno de los que hablan es el presentador Gofar Hilman. A través del video compartido en su cuenta de Instagram, había revelado un profundo dolor sobre el incidente que pasó a Affan Kurniawan.

«Los autos Brimob se estrellan contra Ojol, innalillahi wa inna ilaihi raji’un», dijo Gofar Hilman en su cuenta personal de Instagram, el viernes 29 de agosto de 2025.

Además, en la carga, GoFar había discutido sobre las especificaciones del automóvil Baraccuda involucrado en el accidente para matar a Affan.

«Quiero discutir un poco sobre los coches antidisturbios de Brimob, Barracuda 4×4», dijo.

GoFar continuó que el automóvil tenía básico, como la marca de autos de lujo Mercedes-Benz Unimog. El vehículo también tiene un grosor de 8 mm en la placa del cuerpo, así como el grosor 4, en el vidrio.

«Teniendo un mecho básico de Mercedes-Benz Unimog, el grosor de la placa del cuerpo es de 8 milímetros, el vidrio tiene un grosor de 4 milímetros, también hay una capa de placa», dijo GoFar.

Con estas especificaciones, el automóvil puede soportar granadas a balas. Para que se pueda garantizar la seguridad de las personas en TI.

«Tenga la capacidad de contener granadas y balas. Líneas inferiores, sosteniendo granadas y balas», dijo.

GoFar también comparó inmediatamente la función principal del vehículo con la situación enfrentada el jueves pasado. Según él, incluso en la tarea de disipar a las masas, las amenazas enfrentadas no fueron ataques de armas pesadas como granadas y balas.

«Al disipar a las masas, estoy seguro de que no traen granadas y balas», dijo.

GoFar también cuestionó de inmediato las acciones del conductor del automóvil hasta que un incidente causó que un taxista en línea muriera.

«Mi pregunta, ¿por qué debería estar acelerando?», Dijo.

Al final del video, esperaba que Indonesia pudiera estar bien, después del incidente.

«Que nuestra Indonesia esté bien, Aamiin», rezó Gofar.