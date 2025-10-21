Se une oficialmente a Floor Inc, Ave. El artista está listo para rockear en el escenario musical nacional

Kupang, VIVA – Estadio música Indonesia tiene la llegada de munición nueva y fresca. El joven y talentoso músico de Kupang, East Nusa Tenggara, Ave The Artist, ha colaborado oficialmente con el sello Floor Inc.

Esta decisión supone un gran salto para Ave, apodo del músico, conocido por el público como cantante y creador. conademás de productor musical. Ave The Artist muestra constantemente un desarrollo profesional muy rápido. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Antes de usar su nombre artístico actual, Ave comenzó su andadura en la industria musical en 2020. En ese momento, tenía una carrera como productor y rapero bajo el nombre de Pickle Beats.

Sin embargo, Ave decidió dejar el nombre. Siente que el nombre Pickle Beats ya no representa su identidad como músico actual.

Musicalmente, Ave The Artist ofrece una mezcla interesante y difícil de encajar. Combina varios elementos que van desde el Hip-Hop alternativo, el RnB hasta el Jazz. Esta combinación produce un músico auténtico y lleno de carácter.

Curiosamente, antes de ser conocido como rapero y productor, Ave comenzó su carrera tocando la guitarra. Una vez estuvo involucrado en un proyecto musical con sus amigos en Kupang.

Inicialmente, Ave sólo ayudó a completar las partes instrumentales. Sin embargo, el estímulo de su amiga Januarta cambió todo. Januarta animó a Ave a participar en el rap y las partes vocales de la canción.

A partir de ese momento, Ave empezó a encontrar su rumbo musical. Logró combinar elementos de rap, melodía y letras emocionales en una sola unidad que se convirtió en su marca registrada.

Recientemente, Ave The Artist atrajo exitosamente la atención del público a través de su último sencillo titulado «Nona». Esta canción romántica con un toque de Hip-Hop y RnB logró obtener más de 294 mil reproducciones en YouTube.

Los oyentes de música indonesios acogieron con entusiasmo la canción «Nona» e inundaron la columna de comentarios con elogios. La unión de Ave The Artist bajo los auspicios de Floor Inc es un paso estratégico importante en su carrera musical. Con un estilo musical que se dice que es fresco, auténtico y lleno de carácter, Ave está listo para ampliar el alcance de su trabajo y llegar a más oyentes en toda Indonesia.