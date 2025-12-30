Se teme que la retirada de incentivos pueda reducir el interés de la gente por comprar coches eléctricos

Jacarta – Discurso sobre la revocación incentivos vehículo electricidad Se considera que es necesario estudiarlo detenidamente, especialmente en medio de dinámicas geopolíticas globales que a menudo provocan fluctuaciones en los precios del petróleo crudo y tienen un impacto en las cargas de importación. bbm Indonesia.

El observador de economía, divisas y materias primas, Ibrahim Assuaibi, evalúa que el mercado móvil La electricidad nacional se encuentra actualmente todavía en las primeras etapas de desarrollo y acaba de entrar en una fase de crecimiento.

«Yo digo que este es todavía un período de crecimiento. ¿Qué significa eso? Durante este período de crecimiento, todavía están determinando qué mercados deben optimizarse, qué marca de automóvil y a qué precio. Esto es lo que los empresarios de automóviles eléctricos deben poder hacer», dijo Ibrahim en su declaración, el martes 30 de diciembre de 2025.

Incluso comparó estas condiciones con la industria de vehículos de combustibles fósiles más madura y tiene una larga experiencia en ajustar estrategias de ventas en medio de presiones económicas.

«Esto es diferente de los automóviles que utilizan combustibles fósiles, como Toyota, Mitsubishi, etc. Siempre hacen una estrategia para garantizar que en las condiciones económicas actuales no haya ningún impacto, fabrican productos para automóviles que son relativamente más baratos y asequibles para el público. público«, dijo.

Ibrahim cree que si se eliminan los incentivos para los vehículos eléctricos y el tratamiento fiscal es el mismo que para los vehículos propulsados ​​por petróleo, esto podría tener un impacto potencial. interés público. Según él, esta situación también debe considerarse en el contexto de la dependencia de Indonesia de las importaciones de combustible.

«Dado que en el momento del incentivo se eliminó el subsidio de incentivo, entonces el impuesto sobre los coches eléctricos era el mismo que el impuesto sobre los coches de combustibles fósiles, lo más probable es que el precio fuera más caro, por lo que se abandonaría», dijo Ibrahim.

Añadió que aspectos de la incertidumbre geopolítica global a menudo tienen un impacto directo en los precios mundiales del petróleo crudo. En esta situación, es necesario considerar cuidadosamente toda política que tenga el potencial de aumentar el consumo de combustible importado.

«Esperemos que este discurso no se cumpla, porque actualmente el desarrollo de Indonesia sigue siendo inestable, por lo que todavía necesita incentivos del gobierno. El objetivo es que la gente pase de la producción de combustibles fósiles a la electricidad», dijo Ibrahim.