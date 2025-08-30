Se superará la rehabilitación de las personas afectadas por las lluvias como desafío: HP CM







Himachal Pradesh Ministro (CM) Sukhvinder Singh Sukhu el sábado dijo que rehabilitar a las personas afectadas por lluvias incesantes y inundaciones repentinas En el estado fue un desafío para el gobierno, pero se superaría con el apoyo de la gente.

El CM señaló que debido a las medidas preventivas del gobierno actual, la pérdida de la vida humana fue relativamente menor que la devastación presenciada en 2023.

Sukhu realizó una encuesta aérea de Bharmour, Manimahesh y otras áreas afectadas por los desastres en el distrito de Chamba, así como Fatehpur y Mand en Indora, distrito de Kangra, luego de la liberación de agua excesiva de Pong Dam, según un comunicado.

También celebró una reunión con la administración del distrito de Chamba en NHPC Bhawan, Karian, ordenando a los funcionarios que aceleren las operaciones de ayuda y rescate, informó ANI. Le ordenó a los oficiales que garantizaran arreglos adecuados para alimentos, agua, refugio y otras comodidades esenciales para los varados.

Caminos En el distrito de Manali se dañaron debido a inundaciones repentinas y fuertes lluvias, con locales y taxistas que instan a reparaciones urgentes o rutas alternativas.

Naresh Ratan, un taxista, dijo: «Cuando ocurre una fuerte lluvia, este camino siempre se daña mucho y necesita ser reconstruido. El gobierno ha tratado de hacer todo, pero las fuertes lluvias y las explosiones de nubes han estado sucediendo con frecuencia en los últimos tres años. La administración está intentando reconstruir nuevamente la conectividad, pero no han tenido éxito».

Otro taxista, Ram Sukhvinder Parmar, dijo que su automóvil había sido atrapado en un túnel anteriormente y estaba varado nuevamente.

«El camino ahora está completamente dañado. Todo el camino hasta Mandi está dañado. La administración está trabajando lentamente para reconstruir el camino debido a la lluvia. También hay muchos turistas aquí. El gobierno debería hacer un esfuerzo para reparar este camino pronto», dijo.

La carretera nacional de Kullu-Manali (NH-21) sufrió fuertes daños cerca de la razón de Kullu después de fuertes lluvias en la región, informó ANI.

El proveedor de vegetales Ashish Sharma dijo: «La inundación que llegó al río Beas el 26 de agosto destruyó el camino aquí, después de lo cual enfrentamos muchas dificultades para transportar artículos. Para obtener verduras, tuvimos que viajar 2 km y también contratar mano de obra adicional, lo que hizo que las verduras fueran muy costosas. Como no podemos aumentar el precio de las verduras, solicitamos que la administración retomara este camino lo antes posible».

El viernes, la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI) dijo que había lanzado trabajos de restauración urgente en la sección Kiratpur-Pandoh-Kullu-Manali de NH-21 después de severas inundaciones, burbujas de nubes e inundaciones repentinas dañadas por tramos clave, reduciendo la conectividad de la carretera a la ciudad turística de Manali.

Según un comunicado de prensa de la oficina regional de NHAI en ShimlaEl presidente Santosh Kumar Yadav celebró una reunión de revisión con altos funcionarios e ingenieros de campo para evaluar el daño y planificar medidas de restauración inmediata.

El comunicado dijo que 10 ubicaciones en la sección Kullu-Manali habían sido «completamente arrastradas» y cinco más habían sufrido daños parciales debido a «lluvias e inundaciones torrentes», interrumpiendo el enlace principal de la carretera. Nhai dijo que estaba «trabajando activamente para garantizar una recuperación rápida y minimizar un mayor impacto en los viajes y el comercio en estas áreas vulnerables».

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió el viernes advertencias para más lluvia y posible Cloudbursts Durante las próximas 48 horas, planteando preocupaciones sobre deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y bloqueos de carreteras en distritos montañosos, incluidos Kullu, Mandi y Kinnaur, informó ANI.

(Con entradas ANI)





