Se subastan Lamborghini y Porsche de Doni Salmanan por 9.800 millones de IDR

Jacarta – La Agencia de Recuperación de Activos (BPA) del Fiscal General subasta 10 vehículos pertenecientes a Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanancondenado por fraude de inversión en opciones binarias y lavado de dinero (TPPU), valorado en 9.800 millones de IDR.

El jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna, en Yakarta, dijo el miércoles que los vehículos vendidos consistían en seis coches y cuatro motocicletas.

“Ingresos totales por ventas subasta por un valor de 9.810.900.000 IDR que se depositarán en el tesoro estatal», dijo.

Doni Salmanan Foto : VIVA / Andrew Tito (Yakarta)

Anang dijo que hubo un aumento de 601.000.000 IDR, que es el 6,5 por ciento del valor límite de todos los objetos vendidos.

Los objetos que no se vendan se volverán a subastar.

La subasta se realiza mediante un mecanismo de puja escrita sin la presencia de los participantes (puja cerrada) mediante correo electrónico a través de la aplicación e-Auction (puja abierta) a la que se puede acceder a través de la página https://lelang.go.id.

La siguiente es una lista de vehículos confiscados a Doni Salmanan que fueron vendidos:

1. Vehículo motorizado de 4 ruedas con matrícula número B 38 MUH marca Porsche 911 Carrera 4S. Vendido Rp. 903.135.000;

2. Vehículo motorizado de 4 ruedas con matrícula B 8888 YUU, marca Lamborghini Tipo Huracan. Vendido Rp. 4.751.582.000;

3. Vehículo motorizado de 4 ruedas con matrícula B 1416 CAB marca BMW tipo 840I Coupe M Tech. Vendido Rp. 1.153.067.000;

4. Vehículo motorizado de 4 ruedas con matrícula D 1264 UBI, marca Honda CR-V. Vendido Rp. 313.089.000;

5. Vehículo motorizado de 4 ruedas con matrícula D 1017 YCK, marca Honda CR-V. Vendido Rp. 289.089.000;

6. Vehículo motorizado de 4 ruedas con matrícula D 1863 YCH, marca Toyota Fortuner GR. Vendido Rp. 410.223.000;

7. Vehículo motorizado de 2 ruedas sin matrícula KTM 500 EXC-F SIX DAYS. Vendido Rp. 117.136.000;

8. Vehículo motorizado de 2 ruedas con matrícula B 3939 UIR, marca Kawasaki Ninja H2. Vendido Rp. 436.129.000;

9. Vehículo motorizado de 2 ruedas con matrícula B 6457 marca JBW Kawasaki Ninja ZX-10R Tipo ZXT02L. Vendido Rp. 343.582.000;

10. Vehículo motorizado de 2 ruedas con matrícula D 6983 ZDR marca Kawasaki ZX25R. Vendido por 93.868.000 IDR.