Gowa, vivo – La Oficina del Fiscal de Distrito (Kujari) Gowa estableció oficialmente tres funcionarios en el Hospital Regional Sheikh Yusuf como sospechoso en los presuntos actos penales de corrupción en el Fondo Nacional de Seguro de Salud (JKN). Este paso se anunció después de casi dos años del proceso de investigación.

El jefe de Gowa Kejari, Muhammad Ihsan, entregó el anuncio en una conferencia de prensa en el Gowa Kejari Hall, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Hoy, el equipo especial de investigación criminal de Gowa Kejari ha nombrado a tres sospechosos en el caso de corrupción del uso de fondos de Servicios del Hospital Jkn Sheikh Yusuf», dijo Ihsan.

Se sospechaban tres funcionarios del Hospital Sheikh Yusuf Gowa en la corrupción en fondos JKN

Este caso comenzó a sobresalir desde el 19 de septiembre de 2023, cuando el equipo del fiscal dirigido por el ex Kajari Gowa, Yenni Adriani, realizó una búsqueda en varios funcionarios del hospital. De la búsqueda, los investigadores aseguraron documentos importantes que se utilizarán como evidencia.

Después de pasar por el proceso de calcular las pérdidas estatales por parte de la Inspección de la Provincia de Sulawesi del Sur, tres nombres fueron nombrados como sospechosos. Son el Dr. Sa, ex director del Hospital Regional Sheikh Yusuf 2009-2020; Dr. US, el actual director del Hospital Regional Sheikh Yusuf, así como el gerente de JKN fondos en años anteriores; y el Dr. Su, quien también fue el jefe del equipo de gestión de fondos JKN.

«EE. UU., Presidente del equipo de gestión de fondos JKN del Hospital Regional Sheikh Yusuf en 2018. SA, Director del Hospital Regional Sheikh Yusuf 2009-2020 y SU, presidente del equipo de gestión de fondos JKN del Hospital Regional Sheikh Yusuf por el período 2017-2020», explicó Ihsan.

La determinación del sospechoso se establece en la letra de determinación del número sospechoso de Kajari Gowa TAP-01, TAP-02 y TAP-03/P.4.13/FD.1/09/09/2025.

De los resultados de la investigación, se sabe que los fondos JKN administrados de 2018 a julio de 2023 no se utilizan de acuerdo con las reglas. Supuestamente, los fondos se dividen en el 52% para las operaciones hospitalarias y el 48% para los trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto se utiliza en realidad para publicaciones no autorizadas, incluido el pago de «servicios de unión».

«Como resultado de la Ley, basada en los resultados del cálculo de la inspección de la provincia de South Sulawesi, el estado sufrió pérdidas financieras de RP3,377,592,797», dijo Ihsan.

Hasta ahora, se han examinado alrededor de 56 testigos. Kajari Gowa también recordó que los testigos cooperaron y no intentaron obstruir el curso de la investigación.

«Estamos comprometidos a completar este caso profesionalmente y tener integridad de acuerdo con las regulaciones legales», agregó.

El jefe de la Sección de Evidencia de Recuperación y Gestión de Activos (PAPBN), así como el Jefe del Equipo de Investigación, Basri Baco, enfatizó que el uso de fondos JKN debe estar sujeto a las regulaciones aplicables.

«Esto claramente viola las regulaciones de salud y la Permendagri con respecto a la gestión financiera regional», dijo.

Explicó que la asignación del 48% destinada a los servicios de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud incluso fue desviado por necesidades fuera de las disposiciones oficiales.

Los tres sospechosos fueron acusados ​​de artículos en capas.

Primair: Artículo 2 Párrafo (1) de la Ley No. 20 de 2001 Junto Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1, Junto Artículo 65 del Código Penal, Junto Artículo 18 Párrafo (1) de la Ley de Corrupción.

Subsidair: Artículo 3 de la Ley No. 20 de 2001 Junto Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1, Junto Artículo 65 del Código Penal, Junto Artículo 18 Párrafo (1) de la Ley de Corrupción.

«Si se demuestra culpable, los sospechosos están amenazados con el encarcelamiento y la obligación de compensar las pérdidas estatales», dijo Ihsan. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)