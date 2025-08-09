Se sospecha que senior persigue a Prada afortunado de ser crítico y asesinado, la madre de la víctima descargó los terribles hechos en el cuartel

Kupang, Viva – Sepriana Paulina Mirpey, madre del fallecido Prada Lucky Namo reveló que su hijo afirmó haber sido golpeado hasta que varios soldados fueron azotados barón TNI.

Leer también: Prada Lucky, quien fue asesinado por perseguidos mayores, fue enterrado, ¡esta era la esperanza de su padre!



«Mi madre fue golpeada, fui azotada cuando corrió a su casa adoptiva de mamá en Nagekeo con su cuerpo ya herido», dijo en Kupang, el sábado 9 de agosto de 2025.

Dijo que cuando ingresó a la casa de su mamá adoptada, Prada Lucky fue tratado de inmediato y lo comprimió con cúrcuma caliente en varias heridas de cola para ser perseguido por varios adultos mayores.

Leer también: ¡El hijo de Surya Darmadi es un DPO del caso TPPU! Hace Burah Cheryl



Desde que Prada Lucky se mudó al cuartel de TNI en Nagekeo, continuó, su hijo siempre informó su condición y contó sus actividades.

Por lo tanto, dijo Paulina, estaba conmocionada e inquieta cuando no recibió noticias de su hijo durante dos días completos, por lo que sospechaba de algo que le había sucedido a su hijo.

Leer también: La respuesta de Kodam Udayana sobre el padre de Prada Lucky que explotó la ira



«Luego fui allí y encontré a mi hijo en coma», dijo.

A su llegada a Nagekeo, solo descubrió que su hijo estaba en estado crítico y fue tratado en el Hospital Regional de Aeramo, Nagekeo Regency desde el 2 de agosto de 2025.

También mencionó a varios funcionarios en el cuartel TNI que ayudaron a perseguirse a sí mismos para que terminaran siendo tratados intensamente en el hospital.

Paulina espera que los perpetradores de la persecución de sus hijos reciban un castigo de acuerdo con las reglas aplicables.

El cuerpo de Prada Lucky Namo será enterrado el sábado 9 de agosto de 2025 en el Cementerio Público de Kapadala (TPU) Kupang City, East Nusa Tenggara. (Hormiga)