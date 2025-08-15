Se sospecha que se sospecha una asociación de viajes de ‘jugar ojos’

Yakarta, Viva – Hay dos asociaciones de agencias de viajes haji que se dice que está involucrado en un caso de presunta corrupción relacionada con la determinación cuota y mantenimiento de Hajj en el Ministerio de Religión 2023-2024.

Leer también: KPK dijo que no hubo esfuerzo forzado para el Regente Pati porque …



«Hay dos o tres asociaciones si no me equivoco. Dos sí, si no me equivoco», dijo el diputado interino de la aplicación y la ejecución KPK (Comisión de erradicación de corrupción), Asep Guntur Rahayu En el KPK Red and White Building, citado el viernes 15 de agosto de 2025.



Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

Leer también: Prabowo reveló la razón para la adición de la unidad TNI: condiciones geopolíticas inciertas



Ambos fueron considerados involucrados porque la Agencia de Viajes Hajj que se convirtió en miembros comunicó con funcionarios en el Ministerio de Religión para regular la distribución de 20,000 cuotas adicionales de Hajj como 50 por ciento.

«La distribución a través de esta asociación. Entonces, todas las asociaciones se distribuyen (cuota especial de Hajj) a todos los viajes (agencias de viajes de Hajj)», dijo.

Leer también: Sra. Soroti Problemas, así que mira a la gente, las regalías reales de las regalías de los derechos de autor de la canción



Sin embargo, el ex subdirector de policía del metro de Jakarta Central dijo que la asociación no compartió la cuota especial del Hajj por igual.

«Algunos pueden ser mucho, y otros pueden ser un poco. Dependiendo del tamaño del viaje», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)