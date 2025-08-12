Se sospecha que se sospecha 49 mil destinatarios de Bansos en Java Occidental para Judol, ¡se detiene la distribución!

Bandung, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de West Java suspendió temporalmente la distribución de asistencia social (Asistencia social) Después de una indicación del uso de estos fondos para jugar juegos de azar en línea (Judol). Este paso fue dado después del Ministerio de Asuntos Sociales junto con el Informe de Transacción Financiera y el Centro de Análisis (PPATK) encontraron RP199 mil millones de fondos de asistencia social para 49,431 receptores en Java Occidental utilizados para la actividad prohibida.

El vicegobernador de Java Occidental, Erwan Setiawan, dijo que la decisión fue una dirección directa del gobernador. «Desde el gobernador, está claro que detuvimos esta asistencia social porque hubo el incidente de ayer», dijo Erwan cuando se confirmó después de asistir a la recitación DPD de Musda del oeste de Java Al Hidayah en el Hotel El Royale, el domingo (8/8/2025) por la noche.

Vicegobernador de West Java, Erwan Setiawan (Foto: Dede Idrus) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

El Ministerio de Asuntos Sociales y los datos de PPATK colocaron a West Java como una provincia con el mayor número de ganadores de asistencia social identificados utilizando estos fondos para jugar juegos de azar en línea.

Erwan explicó, durante la terminación de la distribución, su partido reorganizaría los datos de los destinatarios de asistencia social para que la distribución estuviera justo en el objetivo. «En este momento estamos realidando, esperando la dirección del Gobernador, y de hecho estamos revalidando el todo para que en el futuro pueda ser más selectivo», explicó.

Agregó, esta terminación se aplica hasta que se complete el proceso de realidación. «Hasta más tarde, hay un equipo de validación que es verdaderamente preciso y puede contabilizarse, por lo que ya no es el objetivo equivocado», dijo.

Con respecto a la declaración del ministro social Saifullah Yusuf, quien dijo que muchos beneficiarios de asistencia social provienen de la legislativa y el médico del médico, Erwan decidió no dar más comentarios. * «No sé eso», enfatizó. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)