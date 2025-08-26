Se sospecha que se filtró el contenido de la demanda, Pratama Arhan y Azizah Salsha separaron la casa desde septiembre de 2024 este asunto.

VIVA – Noticias de divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Continúa recibiendo atención pública. Se sabe que Pratama Arhan solicitó el divorcio contra Azizah Salsha al Tribunal Religioso de Tigaraksa el 1 de agosto de 2025 con el número de caso 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS.

Las dos pruebas comenzaron el 11 de agosto de 2025 y el 25 de agosto de 2025 ayer. Mientras que en la segunda sesión del 25 de agosto de 2025 decidió el divorcio de los dos en un Verstek, porque Azizah como acusado nunca había estado presente en el juicio a pesar de que había sido llamado adecuadamente.

En medio de la noticia del divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha, ahora está abarrotado en las redes sociales filtró el contenido de la demanda de divorcio que supuestamente es fuertemente del archivo judicial oficial. El contenido de la demanda se distribuyó ampliamente después de ser repladrado por la cuenta Tiktok @eksstorydumps e inmediatamente discutida por los ciudadanos.

En la carga viral se afirmó que los dos hogares estaban inicialmente en un estado armonioso. Pero desde enero de 2024, las dos casas domésticas comenzaron a flaquear.

«… Inicialmente, el hogar llevado a cabo por el peticionario con el demandado tuvo lugar en armonía, pero desde enero de 2024, el hogar del peticionario con el encuestado comenzó a temblar, a menudo hubo una disputa y una disputa muy difícil que fue difícil de superar hasta ahora», dijo el presunto contenido del traje de divorcio.

También hubo tres puntos importantes que hicieron que el peticionario y el encuestado a menudo estén en desacuerdo. A partir de la comunicación, las diferencias en la visión y la misión para desconfiar entre sí.

«Entre ellos es causada por 1. La comunicación entre el peticionario y el encuestado no está bien. El encuestado nunca ha escuchado las palabras del peticionario. No es obediente, no en la misma dirección que resulta en disputas continuas. 2. Diferencias La demanda primaria de Arhan.

Se sabe que Septembe es la culminación de ambos problemas domésticos. Hacer que Pratama Arhan salga de la casa.

«Que era cierto que en septiembre de 2024 era el pico de una pelea entre el peticionario y el encuestado que causó que el peticionario y el encuestado separaran la casa hasta ahora. El solicitante dejó al demandado para que desde entonces el peticionario y el encuestado ya no estuvieran relacionados como el esposo y la esposa», continuó el contenido.