Se sospecha que Persis Solo enseña a la policía antes del partido contra Bhayangkara Precision Lampung FC

Bandar Lampung, Viva – De Suelo persa contra Bhayangkara Precision Lampung FC en continuación Súper liga El viernes 29 de agosto de 2025, de repente aprovechó la atención pública. No solo por la batalla en el campo, sino también por la subida oficial de las redes sociales Persis Solo que supuestamente insinuó la institución policial.

En el póster del enfrentamiento subido en Instagram, se vio la ilustración de los jugadores de Persis Solo con un fondo adicional de la figura de la policía.

La carga provocó la especulación pública, especialmente después de la aparición de un caso viral que involucra a un miembro de Brimob que se atropió por un taxista de motocicleta en línea usando un automóvil táctico. El incidente se convirtió en un tema de tendencia en Indonesia para recibir el foco extranjero.

Esta sátira se considera matices gruesos de satírico, considerando que el oponente de Persis Solo es Bhayangkara FC, un club que es sinónimo de la policía. Muchos ciudadanos asocian la carga como una forma de crítica de los eventos que se están discutiendo.

Aun así, hasta ahora Persis Solo no ha proporcionado una aclaración oficial sobre la intención de la carga. Sin embargo, los comentarios de los internautas en la columna cargada muestran una variedad de reacciones, algunos apoyan el coraje del equipo de Persis Solo Media, también hay quienes juzgan esto como demasiado arriesgado.

El partido en solitario de Persis contra Bhayangkara FC en sí tiene lugar en el estadio Pemuda Pemuda, Bandar Lampung, a partir de las 15.30 WIB, con una atmósfera caliente tanto dentro como fuera del campo, se predice que este partido es uno de los duelas más destacados en la competencia esta temporada.