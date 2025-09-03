Se sospecha que Nafa Urbach transporta el resto de los productos en su casa después del saqueo, ¿a dónde se movió?

VIVA – El mundo del entretenimiento se sorprendió nuevamente por la noticia de que sucedió a la actriz y a un miembro del Parlamento indonesio, Nafa Urbach. La casa que ocupó en el área de Pondok Aren, South Tangerang, fue atacada Saqueo Misa el domingo por la mañana, 31 de agosto de 2025.

Leer también: 18 presuntos perpetradores fueron asegurados, revelaron el motivo para saquear la casa de Uya Kuya



Este incidente supuestamente fue desencadenado por la declaración de NAFA, que se consideró controvertido y ofendiendo a la comunidad. El saqueo agregó una larga lista de funcionarios públicos como Eko Patrio, Uya Kuya y Ahmad Sahroni, quienes también experimentaron eventos similares.

El oficial de seguridad local, Syamsul, reveló información interesante después del incidente. Según él, Nafa Urbach supuestamente solicitó permiso para transportar los artículos restantes en la casa.

Leer también: Saqueo de mordedura de dedo sin artículos seguros o valiosos, Zack Lee: agradecido de que la estufa no sea llevada



«No sabía antes, solo había personas de tal vez del anfitrión, permiso para transportar artículos sobrantes, grandes. Tal vez el colchón o el gabinete todavía se quedan atrás», dijo recientemente Syamsul en el área de Pondok Aren, South Tangerang City.

«Tal vez solo lleve al resto de los grandes. Los otros ya están despiertos después de ayer», agregó.

Leer también: 10 personas se sospecharon de sospecha de la casa de Uya Kuya, algunas todavía eran niños



Syamsul también mencionó que hasta ahora, no se ha visto a Nafa Urbach regresando a la casa. Sin embargo, algunas personas sospechosas de ser las órdenes de Nafa Urbach parecían estar dentro y fuera de la casa de lujo, incluso el esposo e hijo del artista.

«Tal vez aquí, tal vez sí, pero no lo sé. El nombre es que trabajamos bien.

Más sorprendente, Syamsul reveló que la casa saqueada no pertenecía a Nafa, sino que solo fue alquilada del propietario original.

«(Nafa Urbach) contrato. Pero, rara vez veo de todos modos. De hecho, nunca la he visto. Lo que a menudo veo es su exhusband (Zack Lee) Sí «, dijo Syamsul.

Este incidente desencadenó una variedad de especulaciones en el público. Muchos cuestionaron los pasos de NAFA después del incidente, incluidas las razones detrás de su decisión de asegurar inmediatamente los productos restantes.

Pero después de que ocurrió el saqueo, Nafa Urbach desapareció de las redes sociales. Su cuenta personal de Instagram no se puede encontrar ahora. Nafa Urbach se ha disculpado con el público abiertamente por su declaración, que se considera que ha lastimado a muchas personas.