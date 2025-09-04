Se sospecha que Nadiem Makarim es activo en la adquisición ‘Kawal’ de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim (NAM) se designa como sospechar El supuesto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

En su camino, Nadiem makarim Como Ministro de Educación y Cultura, se sospecha que con Google acordó que la adquisición de las herramientas de tecnología de la información y la comunicación (TIC) en el Ministerio de Educación y Cultura utilizando productos Chrome.

El Director de Investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, explicó que Nadiem como Ministro de Educación y Cultura, en febrero de 2020, se reunió con Google Indonesia para discutir los productos de Google, a saber, en el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que el ministerio puede utilizar por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

«En varias reuniones realizadas por NAM (Nadiem Makarim) con Google, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Device Management (CDM), se convertirán en un proyecto de adquisición de equipos de TIC», dijo el Director de Investigación de Jampidsus, Nurcahyo en el edificio Jampidsus, el jueves 4 de septiembre, 2025.

Para realizar el acuerdo, Nadiem invitó a su personal, incluido H como Director General de Dikdasmen de Paud, T como Jefe de la Agencia del Ministerio de Educación y Investigación de Cultura y Desarrollo, y JT (Jurist Tan) y FH (Fiona Handayani) como el personal especial del Ministro discutió la adquisición de equipos Ict, a saber, utilizando el cromebook. Es solo que, en ese momento, la adquisición del verdadero equipo de TIC aún no había comenzado.

«(Nadiem) requiere que los participantes en el uso del teléfono o herramientas similares que discutan la adquisición o la integridad de las herramientas de TIC, es decir, el uso de Chromebook como un pedido de NAM», dijo Nurcahyo.

Luego, para aprobar el Chromebook, Kemendikbudristek a través de Nadiem Makarim a principios de 2020 respondió la carta de Google para participar en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el funcionario ministerial anterior, Muhadjir Effendy, porque la adquisición de juicios de Chromebook en 2019 se consideró un fracaso. El fracaso se debe a que Chromebook no se puede usar en el área más profunda más externa o 3 T.

«Según las órdenes de NAM en la implementación de la adquisición de TIC 2020, que utilizará Chromebook, SW como director de SD y M como director de la escuela secundaria que hace Juklab Juklab cuyas especificaciones han sido bloqueadas, a saber, Chrome OS», dijo Nurcahyo.

«Además, el equipo técnico realizó un estudio de revisión técnica que se utilizó como especificaciones técnicas al mencionar Chrome OS», agregó Nurcahyo.

Finalmente, Nadiem Makarim en febrero de 2021 emitió el número 5 del Presmento 5 de 2021 sobre las directrices operativas para los fondos de asignación especiales físicos (DAK) de la educación en el año fiscal 2021 que en el archivo adjunto había bloqueado las especificaciones de Chrome OS.

Nurcahyo sospechaba que las acciones de Nadiem Makarim como Ministro de Educación y Cultura habían violado la Regulación Presidencial No. 123 de 2020 sobre pautas técnicas para fondos de asignación especiales para el año presupuestario físico año 2021.

Luego, la regulación presidencial número 16 de 2018 enmendada por la regulación presidencial número 12 de 2021 con respecto a la adquisición de bienes/servicios gubernamentales, y la regulación de LKPP número 7 de 2018 modificada por el reglamento de LKPP número 11 de 2021 sobre las pautas para la planificación para la adquisición de bienes/servicios del gobierno.

Nadiem Makarim fue nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022. Es el quinto sospechoso en este caso de adquisición de Chromebook.

Es sospechoso del Artículo 2 Párrafo (1) o Artículo 3 Juncto 18 de la ley (Ley) Número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 sobre las enmiendas a la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de crímenes de corrupción Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal

En adelante, Nadiem será detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días.