Se sospecha que los prisioneros de las mujeres son víctimas del rango de violencia sexual de la policía de Bripka en la estación de policía de Luwu

Luwu, vivo – Las acusaciones de casos depravados sacan la estación de policía de Luwu, Sur Sulawesi. A Hogar mujer que está enredado en el caso drogas sospechoso de ser víctima de violencia sexual por una persona Policía El rango de Bripka Inicials Ml.

Leer también: BPOM desenchufa un permiso circular 14 Fasters de cosméticos para agrandar a los senos, esta es la lista



Este incidente ocurrió el viernes 8 de agosto de 2025 en el área de detención de la policía de Luwu. No llevó mucho tiempo, la unidad profesional y de seguridad (PROPAM) inmediatamente se movió rápidamente para asegurar a la persona y la mantuvo en la celda de los Provos.

El jefe de policía de Luwu, comisionado adjunto de la policía Adnan Pandibu, hizo hincapié en que no toleraría.

Leer también: Los segundos de tiempo El operador de Beko se tragó el deslizamiento de la tierra en el Galuga TPA hasta la muerte



«Este caso se está procesando de acuerdo con las disposiciones de las violaciones éticas y las reglas aplicables», dijo, el martes 12 de agosto de 2025.

Se sabe que Bripka ML sirve en la unidad de detención y evidencia (sat tahti). En la actualidad, ProPAM está completando el archivo para ser llevado inmediatamente a la sesión del Código de Ética. Mientras tanto, la policía de Kasi ProPam Luwu, comisionado de policía adjunto Mirwan Herlambang, aseguró que el proceso legal se volviera transparente.

Leer también: Condenado a muerte, Kopda Bazarsah presentó una apelación



«El proceso se está ejecutando. Hemos asegurado lo relevante en la celda de detención de los Provos. Estamos completando el archivo de acuerdo con la dirección del jefe de policía que se acelerará, para que pueda ser juzgado de inmediato. ProPam funciona de manera objetiva, profesional y de manera transparente», dijo Mirwan.