Se sospecha que los miembros sin escrúpulos de Polairud están involucrados en la distribución del combustible en Gunungkidul, investigados por ProPam

Yogyakarta, Viva – La Policía Regional (Polda) de la región especial de Yogyakarta (DIY) investigó la supuesta participación poco escrupuloso miembro Polla En la distribución de combustible (Bbm) En el área de Sadeng Beach, Gunungkidul, después de la información, el caso estaba circulando en las redes sociales.

División de División de Relaciones Públicas (Kabid) Polda DIY Kombes Pol Ihsan en su declaración en Yogyakarta el domingo, enfatizó que la policía tomaría medidas firmes contra cualquier persona que haya demostrado estar involucrada.

«La Policía Regional de Yogyakarta enfatizó que investigar a fondo la información y tomará medidas firmes contra todos los involucrados si realmente sucedió», dijo Ihsan.

Dijo que actualmente los asuntos profesionales y de seguridad (PROPAM) de la Policía Regional de Yogyakarta habían llevado a cabo un proceso de investigación en el campo. «En la actualidad, el campo Propam de la policía regional de bricolaje ha llevado a cabo un proceso de investigación en el campo», dijo

Según IHSAN, el desarrollo de los resultados de la investigación se informará aún más al público después de que el proceso se esté ejecutando.

Anteriormente, la información sobre la supuesta participación de la persona sin escrúpulos de Polairud en la distribución del combustible en el área de Sadeng Beach circulaba en las redes sociales.

La acusación también condujo a informes a varias instituciones, incluida la Policía Regional de Diy, la Oficina del Fiscal General de Diy, el Instituto del Defensor del Pueblo de Diy (LO DIY) y la Comisión de Supervisión de Competencia de Negocios (KPPU).