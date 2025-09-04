Se sospecha que Lee Soo Hyuk se ve obligado a trabajar 12 horas en la reunión de fanáticos de China, la agencia se disculpa

VIVA – Nombre del actor surcoreano Lee Sooo Hyuk En medio del centro de atención después de que surgió un informe de los medios de comunicación de Taiwán que acusaron a su agencia, Saram Entertainment, obligó al actor a trabajar demasiado en una reunión de fanáticos en Hangzhou, China.

Leer también: No se equivoquen, este es el significado de la línea roja en Drakor S-Line que nuevamente es viral



Según el Informe de Medios de Taiwán EBC, el evento titulado Lee Soo Hyuk Fans Reunión en Hangzhou duró hasta 12 horas. Se afirmó que la agencia vendía demasiados boletos, por lo que Lee Soo Hyuk tuvo que firmar miles de firmas interminables. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: 5 Datos interesantes Drakor S-Line, Arin hizo ¿Qué desafíos del director?



Las condiciones son cada vez más alarmantes porque se dice que el lugar del evento tiene un mal aire acondicionado. Como resultado, el guapo actor de 35 años fue empapado por el sudor, incluso mostrando signos de deshidratación hasta que fue sacudido cuando estaba de pie. Esto hizo que muchos fanáticos estén preocupados por la condición de su ídolo.

Al ver la ansiedad de los fanáticos, Saram Entertainment finalmente emitió una declaración oficial el 3 de septiembre KST. En su declaración, la agencia transmitió una disculpa por el incidente no deseado. Saram Entertainment dijo de la siguiente manera.

Leer también: El actor Lee Soo Hyuk reveló su tipo ideal, energía y salud



«En primer lugar, agradecemos a todos los fanáticos que han estado presentes en la primera reunión de fanáticos de ‘Lee Soo Hyuk en Hangzhou’. Lamentamos mucho la situación que ocurre debido a condiciones inesperadas durante el evento. En el futuro, prometemos hacer todo Allkpop el miércoles 4 de septiembre de 2025.

También agregaron que el momento de la reunión de Lee Soo Hyuk con los fanáticos por primera vez en más de 10 años debería ser un recuerdo hermoso, no viceversa. Por lo tanto, están comprometidos a mejorar la coordinación con todas las partes para que el próximo evento sea más cómodo y seguro.

Al final de su declaración, Saram Entertainment agradeció a todo el personal y los colaboradores que trabajaron duro, y prometió continuar apoyando a Lee Soo Hyuk en todas sus actividades.