Se sospecha que la transmisión Xpose de Trans7 acosa a los internados islámicos. ¿Qué es el ‘Ngalap Blessing Kiai’ que suelen realizar los estudiantes de internados islámicos?

VIVA – Emisión del programa «Xpose Uncensored» en emisoras de televisión Trans7 Recientemente desató una gran polémica y recibió fuertes críticas de varios partidos, especialmente de la comunidad. internado y Nahdlatul Ulama (NU). Se considera que este programa ha insultado la dignidad del internado islámico y las figuras glorificadas por el Nahdliyin.

El contenido en cuestión es un videoclip que muestra las actividades de los estudiantes y la congregación tratando de saludar a alguien. kiaiincluido el momento en que el kiai salió del coche. La narrativa que acompaña al vídeo supuestamente contiene elementos despectivos. El narrador dijo que los estudiantes estaban dispuestos a «volverse locos» para estrechar la mano y entregar sobres al kiai.

Además, el narrador afirma que los kiai que se considera que tienen exceso de riqueza deberían en realidad dar sobres a los estudiantes, y no al revés.

Las reacciones a esta emisión, consideradas provocativas y desproporcionadas, se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocando una ola de protestas e incluso llamamientos a boicotear Trans7.

Comprensión ‘Disfruta las bendiciones‘ o Tabarruk en la tradición del internado islámico

Esta cuestión también ha reavivado los debates sobre prácticas religiosas profundamente arraigadas entre los estudiantes de los internados islámicos, a saber, tabarruk o lo que se conoce mejor en los internados islámicos como ngalap berkah (obtener bendiciones) del kiai. Esta práctica a menudo es malinterpretada por personas ajenas, lo que da lugar a narrativas falsas como las presentadas en esta controvertida transmisión.

Según el Prof. Shobah Ali Al-Bayati, un erudito musulmán iraquí, en su libro «At-Tabarruk» (traducido como «Tabarruk absorbe las bendiciones de los profetas y las personas piadosas»), tabarruk es un esfuerzo por lograr bondad, bendiciones y felicidad haciendo algo especial de Allah como medio.

Se cree que esta cosa especial ha sido imbuida de bendiciones divinas. El profesor Shobah define científicamente las bendiciones como una «energía positiva» muy fuerte que se irradia cuando alguien interactúa con los medios de comunicación, por supuesto con el permiso de Allah SWT.

Según la página NU Online, esta práctica no es una herejía ni algo nuevo que esté prohibido, sino que tiene una base sólida en el Corán y la Sunnah del Profeta Muhammad SAW. El Corán mismo dice mucho sobre las bendiciones, como en Sus palabras: «¡La misericordia y las bendiciones de Allah se derraman sobre ti, oh Ahlul Bayt!» (QS Huud 11: 73) y «Y este (el Corán) es un libro bendito que hemos hecho descender» (Al-An’am 6: 92).