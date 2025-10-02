Se sospecha que la policía perseguía a los residentes, este es la policía regional de Maluku, dijo

Sory ,. – Uno de los oficiales de policía en nombre de Bripka Marlon Pietersz, que es miembro de la policía regional de Maluku Ditbinmas, finalmente trató la ley. Fue procesado porque se sospechaba que perseguía a un residente llamado Belger Passau, que ocurrió el sábado (27/09/2025) en el área de Benteng, distrito de Nusaniwe, Ambon City.

Basado en los resultados de la investigación inicial, este caso comenzó durante la mediación de problemas familiares en la estación de policía del fuerte de Nusaniwe. Durante la reunión, Bripka Marlon Pietersz había emitido una declaración de amenaza a dos testigos, lo que luego se le contó a la familia.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi

Por la noche, alrededor de 21.15 CET, un grupo de residentes contó con 10-20 personas, incluidas las víctimas de Belger Passau, fue a la casa de Bripka Marlon para pedir aclaraciones. La boca es inevitable, hasta que conduce a una supuesta persecución. Se sospecha que Bripka Marlon patea, golpea y estrangula a la víctima.

En el mismo incidente, la Sra. Bripka Marlon, NY. Welmientje Pietersz, también sufrió contusiones debido a que fue golpeado por BR. Gusti Lawalata, una de las familias de las víctimas cuando intenta golpear a Bripka Marlon Pietersz.

La víctima Belger Passau sufrió una herida desgarrada en el labio superior izquierdo e informó este incidente al Spkt de la Policía Regional de Maluku el domingo (28/09/2025) con Bripka Marlon Pietersz como se informó.

Mientras que la Sra. Welmientje Pietersz, también hizo un informe sobre la supuesta persecución que experimentó, con un informe policial registrado en la misma fecha, donde el partido reportado fue Belger Passau y Gusti Lawalata.

«Para los dos informes, ahora está siendo manejado por la Dirección de Investigación Criminal de Maluku», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Maluku, comisionada senior Rositah Umasugi, jueves (10/10/2025).

Además, Kombes Rositah enfatizó que este caso recibió una gran atención del liderazgo de la Policía Regional de Maluku.

«La Policía Regional de Maluku está comprometida a mantener la ley de manera justa y transparente. Todos los miembros que se demuestra haber cometido violaciones, tanto disciplina, código de ética y actos penales, se procesarán de acuerdo con las reglas que se aplican indiscriminadamente», dijo.

Agregó que el proceso de investigación se estaba ejecutando tanto en Bidpropam como en la investigación criminal.

«Por la supuesta violación del Código de Ética, la Dirección de Investigación Penal manejan los presuntos actos penales de persecución de la policía regional de Maluku. Mientras que los presuntos actos penales de persecución son manejados por la Dirección de Investigación Penal. Nos aseguramos de que el manejo de este caso se realice de manera objetiva y profesionalmente», explicó.

La Policía Regional de Maluku invita a la comunidad a mantener la situación propicios y seguras y no provocada. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)