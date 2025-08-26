Se sospecha que la controversia es la razón por la que Pratama Arhan, divorciado hasta que Andre Rosiade fue culpado

Yakarta, Viva – Noticias sobre el divorcio Pratama Arhan–Azizah salsha Todavía llamó la atención del lector. Los artículos al respecto se vendían bien para ser cazados hasta que se alinearan perfectamente en la fila más popular.

Leer también: El contenido de la demanda de Pratama Arhan, dijo Azizah Salsha, no obedeció hasta que no las relaciones corporales desde 2024



A partir de la lista de controversia, la supuesta existencia de un acuerdo hasta OTROS ROSIADE que se culpa al divorcio de la princesa. A continuación, resumimos la lista de las noticias más populares del canal Viva Showbiz, en la edición redonda del martes 26 de agosto de 2025. ¡Vamos, desplácese!

3 Se cree que la controversia es una razón fuerte por la que Pratama Arhan se divorció de Azizah Salsha

Leer también: Simplemente convirtiéndose en viudo, Pratama Arhan inmediatamente inundó con DM de muchas mujeres



El hogar del futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan, junto con su esposa Azizah Salsha, oficialmente al final del viaje. La joven pareja que se había convertido en el foco de atención pública ahora estaba experimentando un proceso de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Más popular: Pratama Arhan fue tentado por cientos de mujeres, DPR sindir pssi



Según el Sistema de búsqueda de información de casos (SIPP), esta demanda es un divorcio de divorcio, a saber, el divorcio presentado directamente por el esposo. Arhan registró el caso a través de su asesor legal, Singgih Tomi Gumilang. Curiosamente, esta noticia originalmente no fue detectada en absoluto por el público.

Leer más aquí.

El proceso de divorcio Pratama Arhan-Azizah Salsha es un rayo, ¿hay algún acuerdo?



Pratama Arhan y Azizah Salsha. Foto : Instagram @Pratamaarhan8.

El público del país está nuevamente asombrado. No por los logros en la parrilla, sino con noticias impactantes sobre la vida personal de la estrella del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan. El hogar con la celebridad Azizah Salsha terminó oficialmente después de que el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, emitió una decisión de divorcio el lunes 25 de agosto de 2025.

Lo que hace que el público sea aún más sorprendido es que el proceso de divorcio se lleva a cabo muy rápido, solo a través de dos pruebas antes de que finalmente se decidiera. De hecho, generalmente el caso de divorcio en el tribunal religioso puede durar mucho más debido a las etapas de mediación, prueba, a la agenda del testigo.

Leer más aquí.

En el pasado, Bucin ahora estaba divorciado, mira el viaje de amor de Pratama Arhan y Azizah Salsha



Pratama Arhan y Azizah Salsha

La historia de amor entre el futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan, y la celebridad Azizah Salsha, que una vez estuvo llena de momentos románticos, ahora terminó en la mesa de divorcio. Después de dos años de matrimonio, Arhan solicitó el divorcio al Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, con el número de caso 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS el 1 de agosto de 2025.

La audiencia inaugural celebrada el 25 de agosto de 2025 tuvo lugar sin la presencia de ambas partes, y la decisión de Verstek fue dictada porque Azizah estaba ausente.

Leer más aquí.

Azizah Salsha–Pratama Arhan divorciadoAndre Rosiade fue culpado

El divorcio Pratama Arhan y Azizah Salsha aparentemente no solo arrastraron sus nombres, sino que también causaron el impacto en la figura de Andre Rosiade, el padre de Azizah y miembro del Parlamento Indonesio. El público estaba ocupado acusando al político de West Sumatra también fue responsable del hogar de la casa de la joven pareja.

Las críticas públicas se fortalecieron después de la acusación de que el matrimonio de Arhan y Azizah, que se celebró en agosto de 2023, coincidió con el año político. Los internautas juzgaron que el momento sagrado beneficiaría a la carrera política de Andre antes de las elecciones de 2024.

Leer más aquí.