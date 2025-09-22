Se sospecha que la condición de Reni, residente de Sukabumi, es novio en China

Beijing, Viva – Consulado General de la República de Indonesia (KJRI) Guangzhou aseguró a los ciudadanos indonesios (WNI) de la regencia SukabumiWest Java, Reni Rahmawati (23) informó Porcelana en una condición saludable y segura.

«En la actualidad, la condición de la víctima, RR (Reni Rahmawati) es sana y segura. Está en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian. La víctima no experimenta violencia física, pero es psíquica porque su esposo será golpeado si no quiere tener interrogatorio», dijo el consule indonesio general en Guangzho Ben perkasa Entre Beijing por teléfono, lunes.

Anteriormente reportado por la madre de Reni, Emalia, se reunió con el gobernador de West Java Dedi Mulyadi en Bandung, el viernes 19 de septiembre para quejarse de que su hijo era víctima de la trata en persona (TPPO) Porcelana.

Novio y novio de Beijing

El caso se reveló por primera vez cuando Reni envió un mensaje de texto a su madre. En el mensaje, la víctima afirmó estar en China y se mantuvo cautivo. Fue reportado como una salida para la lujuria, hasta que se le pidió a su familia que preparara un rescate de RP. 200 millones para poder regresar al país.

En el informe anterior, se llamó a Reni para recibir una oferta de trabajo en China con un salario de alrededor de RP. 15 millones – 20 millones por mes de alguien en las redes sociales, por lo que quería seguir la dirección para ocuparse de un pasaporte en Bogor. Reni fue llevado a Yakarta a China y luego se casó con un hombre.

«El consulado general indonesio en Guangzhou se ha puesto en contacto con la víctima varias veces y en este momento su esposo también se ha separado de la víctima a pedido a la policía de Fujian. Por lo tanto, la víctima estaba en la protección del gobierno indonesio», agregó Ben.

Ben sospechaba que Reni era víctima del sindicato Orden de la novia que ha sucedido varias veces en China.

«Todavía no se puede llamar la Ley Criminal de la trata de personas (TPPO), la policía en Indonesia necesita realizar una investigación en Sukabumi y luego ser coordinada con la policía en Fujian», dijo Ben. El consulado general indonesio en Guangzhou, dijo Ben, también se ha comunicado con la familia Reni en Java Occidental.

Se sabe que Reni conoce a un hombre en Cianjur a través de las redes sociales Facebook. El hombre afirmó poder ayudar a Reni a conseguir un trabajo en China.

Reni fue invitada a Bogor y luego mantuvo cautivo durante 2 semanas en una casa. Luego, Reni fue llevado a Yakarta para reunirse con agentes de China que afirmaron contratar a Reni en China.

Unos días después, Reni fue invitado a un lugar para asistir a la procesión de consentimiento de Kabul con un hombre chino llamado Tu Chao Cai. Reni también fue amenazado con ser reestructurado si no quería admitir que las dos personas que estaban a su lado eran los padres nativos de Reni.

Reni también se hizo un pasaporte en la oficina de inmigración de Bogor. Reni fue llevado a China usando una visa de turista y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Xiamen, provincia de Fujian. Tu Chao Cai lo llevó a una oficina para obtener un libro de matrimonio chino.

Durante el matrimonio, se le pidió a Reni que tuviera relaciones sexuales con Tu Chao Cai, pero se negó y pidió ser repatriado a Indonesia para que Tu Chao Cai amenazara a Reni para reemplazar todo el dinero que había gastado para llevar a Reni a China.

Reni, que no podía hablar mandarín, también se comunicó diariamente usando herramientas como teléfonos móviles con características del traductor. Reni a menudo está encerrado en la casa y una vez invitado y luego obligado a sonreír cada vez que Tu Chao Cai lo presentó como esposa.

El jueves 18 de septiembre, el Consulado General de Indonesia en Guangzhou había presentado un plan para devolver a Reni a Indonesia.

La policía de la provincia de Fujian está realizando más investigaciones sobre el caso. (Hormiga)