Se sospecha que KPK es que Ridwan Kamil compró el auto de la misericordia de Bj Habibie de los resultados del dinero de la corrupción

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Explorando la venta de activos en forma de un vehículo de cuatro ruedas o automóvil Mercedes-Benz 280 SL realizado por el tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH), al ex gobernador de Java Occidental Java Ridwan Kamil (RK).

«En el examen de hoy (miércoles 3/9), los investigadores exploraron relacionados con la venta de sus activos al hermano del RK, cuya compra supuestamente fue de los supuestos actos criminales de corrupción», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo a periodistas en Yakarta el miércoles.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Budi explicó que la presunta corrupción en cuestión estaba relacionada con el supuesto caso de corrupción de proyectos de adquisición publicitaria en los Bancos de Desarrollo Regional (BJB) de Java y Banten para 2021-2023.

«El KPK expresó su aprecio por la presencia e información transmitida por el testigo del investigador porque la declaración ciertamente era necesaria en la divulgación de este caso», dijo.

Anteriormente, el KPK el 25 de agosto de 2025 reveló la agenda de inspección de Ilham Akbar Habibie con respecto a las ventas de automóviles en nombre de BJ Habibie al ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil.

«Lo que hace que valga la pena, si no me equivoco, el registro del vehículo (número de vehículo) sigue siendo un stnk en nombre de su padre (el padre de Ilham Akbar Habibie, o BJ Habibie, ed.) Sí», dijo la actuación y la ejecución de la actuación de KPK ASEP GUNTUR RAHAYU en el KPK Red and White Building, Jakarta, último agosto de 25.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso sirvieron como sigue, a saber, el director del presidente de BJB Bank, Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el jefe de la División de Secretario Corporativo del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)