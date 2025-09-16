Se sospecha que existe una irregularidad, el público insta a una mayor investigación de la trágica muerte del actor Yu Menlang

VIVA –

Leer también: Video splashy de supuestamente gritando y llorando a Yu Dolving apareció después de su misteriosa muerte



El nombre del famoso actor chino, Yu Menglong O también conocido como Alan Yu, sigue siendo el centro de atención después de la triste noticia que llegó el 11 de septiembre. El actor de 37 años, según los informes, murió trágicamente. Su partida no solo trajo tristeza, sino que también provocó especulaciones públicas que consideraban que había algo extraño detrás del caso.

El día antes de morir, precisamente el 10 de septiembre, Yu Menlang fue visto cenar con sus amigos. Después de eso, alrededor de las 2 de la mañana, regresó a la habitación y la cerró para descansar. Sin embargo, a la mañana siguiente, a las 6 en punto, fue encontrado sin vida después de caer del quinto piso de un edificio. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Más popular: debido a la muerte de Yu, el vecino llama algo extraño cada vez que pasa por la casa de Ferdy Sambo



Un paparazzi había subido información de que la ventana de la habitación en el quinto piso parecía roto. También afirmaron haber hablado con el personal alrededor de la ubicación, lo que confirmó que la víctima estaba realmente Murging. Se dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 5 am, y el actor inmediatamente murió en el lugar después de que su cuerpo golpeó el piso de concreto.

Leer también: Cronología completa de la muerte del actor chino Yu Menglong



Presuntas irregularidades en el lugar

La agencia del actor ha confirmado la triste noticia, mientras enfatiza que la policía no encontró indicaciones penales, según lo informado por Koreaboo. Sin embargo, algunos detalles en la ubicación hacen que el público sea más sospechoso. Las fotos que circulan antes de que la policía cerrara el área mostrara un rasguño alrededor de la ventana. Además, la pantalla de insectos (pantalla de insecto) instalada, se informa que es difícil eliminar sin herramientas especiales, dando lugar a signos de interrogación.

De hecho, a partir de los informes que circulan, se sabe que Yu Menlang tiene una fobia de altura. Esto hace que el supuesto suicidio se sienta difícil de creer. Además, se dice que todavía tiene un horario de trabajo sólido y una agenda importante al día siguiente. Esta condición fortaleció aún más al público de que su partida estaba llena de misterio.

Presión pública para investigaciones

La situación se estaba calentando después de que aparecía un video supuestamente cargando el sonido de los gritos y llorando a Yu abusado antes del incidente. La aparición de la grabación hace que el público sea más convencido de que algo no se ha revelado. Muchos pidieron que las autoridades realizaran más investigaciones para descubrir la verdad detrás de esta tragedia.

Yu Menlong es ampliamente conocido gracias a su papel en varios dramas populares, como Go Princess Go, el juego de amor en la fantasía del este, para disputar. Su partida de repente dejó una profunda tristeza, no solo para el mundo del entretenimiento chino sino también para los fanáticos internacionales.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.