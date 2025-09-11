Se sospecha que el vocalista Harum Sweet Sulthon Kamil está involucrado en un caso de acoso de menores

VIVA – El mundo de la música indonesia se sorprendió nuevamente por las malas noticias. Sulthon Kamilbanda vocalista Algodón de azúcarsupuestamente involucrado en un caso de acoso de menores. Esta acusación fue sobresaliendo primero y se convirtió en una cálida conversación en las redes sociales X (anteriormente Twitter).

La captura de pantalla de la conversación que circula ampliamente en la plataforma mostró una fuerte indicación del escándalo de aseo y la manipulación presuntamente llevada a cabo por el músico a varias adolescentes. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Sulthon Kamil Vocalista Fragant Sweet

Este caso comenzó a revelarse después de una cuenta X con el nombre de usuario @Tewasusaipesta publicó evidencia de conversación que condujo a estas acciones poco éticas. La cuenta explica el modus operandi presuntamente utilizado por Kamil.

Según la carga, se sospecha que Kamil adopta un enfoque inicial al dar una señal de la carga de Tiktok o ver la historia de Instagram a las posibles víctimas. Esta táctica se llevó a cabo deliberadamente para que las víctimas se sintieran curiosas y finalmente se contactaron primero.

Una de las capturas de pantalla compartidas de conversación mostró cómo Sulthon Kamil se sospechaba de manipular a las víctimas para sentirse seguras cerca de él. «Afortunadamente estás cerca de mí, ¿qué pasa si sucede con otros chicos mayores?» Kamil escribió visto desde la captura de pantalla citada el jueves 11 de septiembre de 2025.

Después de este problema es viral, el sello discográfico que alberga la fragancia dulce, reduciendo los registros, actúa inmediatamente rápidamente. Anunciaron firmemente la terminación de la cooperación con la fragancia dulce. A través de su cuenta oficial de Instagram, los registros de Looms declararon la actitud de aquellos que rechazan fuertemente la acción.

«Los registros informan que la solidaridad y el apoyo a las víctimas en el caso de acoso que involucra a Sulthon Kamil de Harum Manis. Los registros de cargas detuvieron oficialmente todas las relaciones cooperativas con la persona en cuestión», escribió Lamunai Records.

También agregaron: «Hemos confirmado que todas las obligaciones relacionadas con el contrato de cooperación entre los registros reductores y la dulce fragancia se han completado y completado de acuerdo con las disposiciones aplicables. Con esta decisión, la fragancia dulce ya no es parte de los registros».