Se sospecha que el tema de las redes sociales del esposo de Tasya Farasya es dinero conjunto de negocios

VIVA – Edición de divorcio del contenido del creador de belleza, Tasya farasya con su marido Ahmad assegaf está siendo ampliamente discutido por los usuarios de las redes sociales. El último de los usuarios de las redes sociales de Tiktok reveló el comienzo de la causa de la presunta presunto de Tasya que se divorció contra su esposo.

Esto comenzó con los comentarios de uno de los usuarios de Tiktok que fue replicado por la cuenta @Budepji en sus historias de Instagram, el domingo 14 de septiembre de 2025. En el comentario, el usuario de Tiktok dijo que el supuesto problema de divorcio de Tasya Farasya comenzó porque los problemas financieros no eran un asunto.

«La información no está haciendo trampa, pero el negocio de Bissnis, por lo que MXX es un negocio, esta esposa y XXX sienten que el Baba está haciendo trampa desde el lado financiero. Tal vez hay una recaudación de fondos que Baba tiene sin el conocimiento de Taxxx», escribió la cuenta.

Se reveló además que se decía que Tasya estaba decepcionada porque su esposo traicionó su confianza.

«No es un problema nominal, sino a la confianza que se traiciona a Sis. Así, el marido y la esposa duermen juntos, no hay ningún secreto, sino recurrir para hacer un negocio juntos y ya confiar en Laknya, pero en cambio el Nilep es el dinero que debería ser el hombre que apoya el dinero total para el negocio», escribió la cuenta.

De hecho, se destacó el supuesto uso de fondos sin el conocimiento de Tasya. La nueva sospecha de Ahmad Assegaf parecía financiar a otros, no a su propia familia.

«El problema es que el dinero inicial se sospechaba dinero y el dinero se usaba, ¿qué era lo mismo que la hermana Baba? Podría ser un Baba para financiar al otro», dijo otro internautas.

Mientras que otros internautas crearon otros problemas relacionados con el matrimonio de Siri.

«Al comienzo de las finanzas que no eran hermanas transparentes, ser rastreado resultó estar acostumbrado a financiar a los demás tal vez debido al matrimonio de Siri», escribió otro.

Problemas de captura de pantalla sobre el marido de Tasya Farasya Foto : Instagram Stories Budepji

Hasta ahora no ha habido confirmación de Tasya Farasya y su esposo, Ahmad Assegaf. En medio de este problema lleno de gente, Tasya Farasya eligió estar inactivo en las redes sociales en mucho tiempo.

«Hacer un permiso para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedo hacerlo? Perdón con todos los disturbios que sabían.