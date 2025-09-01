Se sospecha que el ompreng mbg splashy contiene aceite de cerdo, esta es la respuesta de la cabeza del BGN

Yakarta, Viva – La Agencia Nacional de Nutrición reemplazará toda la «bandeja de alimentos» o Ompreng para comer gratis nutritivo (Mbg) Si el producto se importa de Chaoshan, China, se demuestra que contiene oct.

Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana, explicó, todavía estaban revisando todo el Ompreng utilizado para el programa MBG.

«Sí, por supuesto (reemplazado todo). Mira, tenemos que ‘verificar y volver a verificar’, correcto o no bien. Hasta ahora todo se ha utilizado», dijo, al dar información a los medios de comunicación en el Palacio Presidencial de Yakarta, domingo.

Menú nutricional gratuito Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

Explicó que la búsqueda del contenido de aceite animal utilizado como lubricantes en Ompreng MBG todavía se llevó a cabo al involucrar al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Industria y a la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM).

Por otro lado, enfatizó que el proceso de adquisición y compra de Ompreng fue llevado a cabo por socios o vendedores, mientras que BGN no había realizado una compra.

«También tenga en cuenta que todos ellos (Ompreng) son todos socios que realizan compras. BGN no ha hecho ni, por lo que verificaremos todo», dijo.

Anteriormente, circulaba en los informes de las redes sociales del Indonesia Business Post que realizaba una investigación en la región de Chaoshan, la parte oriental de la provincia de Guangdong, China, que supuestamente era un importador de Ompreng para el programa MBG en Indonesia.

En el informe, el equipo de Indonesian Business Post informó el descubrimiento de 30-40 fábricas que produjeron alimentos Ompreng para el mercado global, incluido uno de ellos supuestamente para el programa MBG en Indonesia.

El informe reclama el descubrimiento de la supuesta práctica de falsificar la etiqueta «hecha en Indonesia» y el logotipo de SNI en Ompreng, que en realidad se produce en China, el uso de 201 Ompreng, que se cree que contiene alto manganeso (metal blanco grisáceo) y no es adecuado para alimentos ácidos.

Además, se produjo una indicación del uso de aceite de cerdo o manteca en el ompreng.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Estandarización declaró que ha establecido el Estándar Nacional Indonesio (SNI) 9369: 2025 sobre contenedores conducidos de Baja resistente a la óxido para que los alimentos apoyen el programa MBG. Se sabe que no todos los tipos de acero inoxidable pueden usarse como contenedor de alimentos, pero hay especificaciones especiales para las hojas de acero inoxidable para ese propósito. (Hormiga)