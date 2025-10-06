Se sospecha que el jefe de policía de Kediri persigue al brigadier Nurul Nurul, después de la seguridad de MotoGp, empapada con Tuak hasta que

MataramVIVA – El jefe de policía de Kediri, Iptu Pulung Anggara Satria Putra, fue reportado a la Policía Regional de West Nusa Tenggara.

Leer también: Las tormentas de nieve golpean el monte Everest, un escalador fue asesinado y cientos de evacuación



Investigar una calibración, la causa se debe persecución contra los miembros Polres Lombok West, Brigadier Muhammad Nurul Solihin. Director de la Investigación Penal General de la Policía Regional de la NTB, el comisionado de policía Syarif Hidayat confirmó el informe.

«Sí, información (más detalles) al Jefe de Relaciones Públicas (Policía Regional de NTB)», dijo, el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: ¡Un poco otro! Trump llevará a cabo una batalla de UFC en el patio de la Casa Blanca



El asesor legal del periodista, Asmuni, agregó que el informe policial sobre la presunta persecución ingresó a la Policía Regional de NTB en función del número de carta: LP/B/143/X/2025/Spkt/Polda NTB, 3 de octubre de 2025.

«El reportero en este caso la familia víctima (Brigadier MNS) «, dijo Asmuni.

Leer también: PM France Sebastien Lecornu se retiró



En el informe, explicó, la familia Brigadier Muhammad Nurul se opuso a los actos reportados de la paliza y el riego de vino o licor tradicional típico de la isla Lombok el viernes 3 de octubre de 2025.

«Continuamos este informe a la Policía Regional de NTB esa noche después de que la víctima experimentó persecución y riego», dijo Asmuni.

El informe fue enviado a la Policía Regional de la NTB porque el impacto de la persecución había resultado en víctimas de vómitos hasta ser llevado a la mano al hospital.

«Su acidez estomacal y su corazón, y le dolían la cabeza porque fue golpeado por usar manos y pies», dijo.

Asmuni explicó que la acción de la persecución y el riego del vino de palma comenzó con las acciones del brigadier Muhammad Nurul, que llegó tarde a la Apple de seguridad de MotoGP el viernes por la mañana, 3 de octubre de 2025.

Debido a que es demasiado tarde, el miembro de la policía de West Lombok, Satreskrim, se enfrentó al propam de la policía de West Lombok.

«En ProPam fue procesado de inmediato», dijo.

Conociendo la tarea de ayudar a la seguridad en la jurisdicción de Kediri, el brigadier Muhammad Nurul tenía la buena fe para conocer al jefe de policía de Kediri para disculparse. Sin embargo, a su llegada a la estación de policía de Kediri, la víctima fue regada y golpeada por el informado.

«Después de ser golpeado, regado, la víctima había regresado a su casa para cambiar la ropa y regresó al campo. Durante la tarea, la víctima cayó repentinamente y había vomitado, por lo que fue llevado de urgencia al Centro de Salud de Labuapi», dijo.

Por temor a los síntomas de falta de aliento experimentado por la víctima, los Puskesmas proporcionaron una referencia, por lo que se llevó a cabo un tratamiento adicional en el Hospital Bhayangkara Mataram.