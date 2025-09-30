Se sospecha que el hogar es agrietado, este es el comienzo de Deddy Corbuzier para encontrarse con Sabrina Chairunnisa

VIVA – El tema de la grieta de la casa de celebridades siempre atrae la atención pública. Últimamente, parejas Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa Según los informes, Santer se enfrenta a una prueba en su buzo de boda.

En medio de la especulación que circula, se exploró nuevamente el flashback del viaje de amor de la fenomenal pareja, revelando el comienzo de su reunión que aparentemente estaba llena de una táctica de enfoque única.

El matrimonio que se estableció en julio de 2022 después de nueve años de citas tiene la historia inicial que floreció en la pantalla. Según el propio Deddy Corbuzier, su primera reunión con su esposa tuvo lugar mucho antes de que comenzara su historia de amor en 2013, precisamente en un programa de televisión que en ese momento fue guiado.

«Entonces, él (Sabrina) era una estrella invitada en blanco y negro, en ese momento porque era una hija indonesia», dijo Deddy Corbuzier, citando un video en su canal de YouTube, el martes 30 de septiembre de 2025.

Continuó, Sabrina también fue invitada debido a su participación en un partido de telenovela. Este momento es el punto de partida para establecer la comunicación entre los dos.

Sin perder la oportunidad, Deddy Corbuzier admitió que inmediatamente le preguntó al número de teléfono de Sabrina Chairunnisa. Sin embargo, la solicitud fue disfrazada por razones profesionales.

«Pidió un número de teléfono celular directamente porque dijo que quería tener trabajo», recordó Sabrina Chairunnisa.

Deddy confirmó la excusa, explicó que en ese momento necesitaba una princesa indonesia para asuntos laborales relacionados con el récord mundial.

«Es cierto que hay trabajo, porque en ese momento seguía siendo el presidente de Asia del récord mundial, necesitaba una hija de Indonesia, así que ya lo había conocido», dijo Deddy Corbuzier.

Sin embargo, la reunión que ocurrió después en realidad reveló que la intención de Deddy no era completamente una cuestión de trabajo. La oferta de trabajo prometida resultó ser ficticia, y Deddy en realidad continuó su enfoque personal.

«Pero aparentemente no hay todo, después de conocer, no funciona», explicó Sabrina.

Sabrina Chairunnisa luego reveló una de las tácticas de Deddy Corbuzier más efectivas para ganar su corazón, que involucró a su hijo, Azka Corbuzier. Deddy, que se sabe que es inteligente y lleno de estrategia, aparentemente trajo deliberadamente a Azka al set cuando descansaba.

«Luego trajo a Azka al escenario cuando rompió, resultó ser el modo», dijo Sabrina.

Esta estrategia ha demostrado ser efectiva. Al ver la interacción y la cercanía de Deddy con Azka, Sabrina comenzó a poner su corazón. Estaba impresionado con la figura de Deddy como padre.

«Vaya, es un padre genial», dijo.

Esta táctica de «padre genial» derritió con éxito el corazón de Sabrina, y su relación estaba saliendo oficialmente en 2013 antes de que finalmente condujera al pasillo.

La historia de amor que comienza con este truco y estrategia únicos es un recordatorio de que detrás de la imagen firme y seria de Deddy Corbuzier, almacenó el lado romántico y lleno de tácticas. La especulación sobre la tormenta en su hogar ahora sigue siendo un misterio, pero la historia de su viaje de amor da una idea de que Deddy Corbuzier es una figura que siempre lucha por obtener lo que quiere, incluido el corazón de su esposa.